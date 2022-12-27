称准备就乌战争与各方进行谈判 普京：西方拒绝谈判旨在分裂俄罗斯

普京也指责西方“旨在分裂俄罗斯，历史上的俄罗斯”。他利用“历史上的俄罗斯”这一概念来辩称乌克兰人和俄罗斯人属于同一民族，而俄罗斯向乌克兰发动攻势是为了团结俄罗斯人民，这个方向是正确的。

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京说，俄罗斯准备就乌克兰战争与有关各方进行谈判，但是乌克兰和西方国家拒绝谈判。乌克兰则回应说，是普京自己不想谈判。

在俄罗斯国营电视台星期天播放的访谈中，普京说：“我们准备好与所有方面就可行的解决方案进行谈判，但这取决于他们，我们不是拒绝谈判的一方。”

普京也指责西方“旨在分裂俄罗斯，历史上的俄罗斯”。他利用“历史上的俄罗斯”这一概念来辩称乌克兰人和俄罗斯人属于同一民族，而俄罗斯向乌克兰发动攻势是为了团结俄罗斯人民，这个方向是正确的。

针对普京所言，乌克兰总统泽连斯基的顾问说，普京须回到现实，承认是俄方不愿谈判。他指责俄罗斯单方面发动袭击，杀害乌克兰平民，也批评俄方不想谈判，但试图甩掉责任。

乌外长要求联合国安理会取消俄常任理事国资格

乌克兰外长库列巴则说，将于周一正式要求联合国安理会取消俄罗斯在安理会的常任理事国资格。“我们有一个非常简单的问题：俄罗斯是否有资格继续担任安理会常任理事国或甚至留在联合国？我们有一个令人信服和合理的答案——不，它没资格。”

俄罗斯、美国、英国、法国、中国是安理会五个常任理事国，有权否决安理会的决议草案。

俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫星期天在《俄罗斯日报》撰文指出，目前有两个因素制止西方对俄罗斯发动战争，那就是俄罗斯的核武库以及莫斯科为动用核武制定的规则。他也坚称，俄罗斯会继续在乌克兰打下去，直至推翻基辅“几乎完全法西斯化的政权”，以及乌克兰彻底去军事化为止。

俄军在圣诞节当天继续炮轰乌克兰城镇。乌克兰最高军事指挥部说，俄军当天对东北部哈尔科夫地区发射10多枚火箭弹，炮击了位于库比扬斯克-莱曼前线的至少25个城镇，并轰炸东南部扎波罗热的近20个城镇。

白罗斯则宣布，俄罗斯部署在白罗斯的伊斯坎德尔导弹系统和S-400防空系统已经准备就绪，军事人员也完成培训，可执行预定任务。

取代苏联时期“飞毛腿”导弹的伊斯坎德尔导弹系统可携带常规弹头或核弹头，导弹射程达500公里，打击范围可深入到乌克兰和北约成员国波兰。S-400防空系统是俄罗斯的机动地对空导弹拦截系统，能够拦截飞机、无人机和巡航导弹。