日媒：岸田内阁又一部长因丑闻将辞职

日本首相岸田文雄自8月进行内阁改组之后，就不断上演“部长辞职”剧目。过去三个月，已有三名部长掉官帽。

日本媒体星期一（12月26日）报道，复兴部长秋叶浅也因金钱丑闻以及与极端宗教统一教同用一个办公室的问题，可能在星期二被革职。

秋叶与统一教的密切程度，远胜于其他之前辞职的部长们。岸田幕僚认为，这一问题若拖到明年会影响国会决定下一财政年度的预算，因此决定要求他今年内就辞职。

秋叶被多宗丑闻缠身，最先被挖的是他的政治团体使用母亲名下物业作为办公室，但其母未提交纳税申报表。接着，有视频揭发他欺骗选民，在选举期间让儿子挂着写了“秋叶浅也”名字的腰带，假扮成他去拉票。他也被爆出在2021年的众议院选举期间向秘书支付了竞选报酬，涉嫌违反了公选法。

自民党多名政治人物 都与统一教关系深厚

秋叶在自民党内隶属干事长茂木敏充派系，是在8月岸田内阁改组中首次入阁。他因丑闻已在国会被在野党攻击了多个星期，但都因为背后靠山大，被认为不会被革职。可是，他被爆出选举支部曾给统一教属下团体捐钱，还与该教会共用同个地址之后，舆论就开始猜测他难保官位。

前首相安倍晋三7月遇刺后，自民党多位政治人物被爆出与统一教之间有着深厚关系，导致岸田的支持率一直下滑。在秋叶丑闻曝光后，《每日新闻》的民调显示，岸田内阁支持率已跌至25%的最低位。

日经新闻分析，岸田考虑增加公司税等来开拓财源，对他的支持率也造成冲击。

自民党政务调查会长萩生田光一隶属党内最大派系“安倍派”，他星期天在电视节目上就抓住增税问题对岸田发起挑战。“今年7月的参议院选举，自民党政见里只说防卫费将增至国内生产总值（GDP）的2%以上，并没说要以增税来充当防卫费。按照历来政府的做法，首相有必要解散众院，明确订出增税方针，取信于民才行。”