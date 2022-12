2022年来到尾声,许多人告别人生舞台,或完美或遗憾地落下了时代的帷幕。他们当中有推进历史和政治进程的重要人物,也有在各自领域中大放异彩的艺术工作者。

再次回望他们在人生舞台上绽放光芒的瞬间,共同缅怀一个时代的集体回忆。

“It's worth remembering that it is often the small steps,

not the giant leaps,

that brings about the most lasting change."

“值得记住的是,带来最持久变化的

往往是硅步前进,而非巨大飞跃。”