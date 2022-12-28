2022人生毕业生

文 /
陈雅恩 何峰源

来自 / 早报数码

发布 / 2022年12月28日 5:00 AM

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2022年来到尾声，许多人告别人生舞台，或完美或遗憾地落下了时代的帷幕。他们当中有推进历史和政治进程的重要人物，也有在各自领域中大放异彩的艺术工作者。

再次回望他们在人生舞台上绽放光芒的瞬间，共同缅怀一个时代的集体回忆。

1. 伊丽莎白二世（Elizabeth II，英女王）

（路透社）
  • 9月8日逝世，终年96岁
  • 在位时间最长的英国君主，见证百年历史变迁、深得民心

“It's worth remembering that it is often the small steps,

not the giant leaps, 

that brings about the most lasting change."

“值得记住的是，带来最持久变化的

往往是硅步前进，而非巨大飞跃。”

 

２. 戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev，前苏联最高领导人）

（法新社）
  • 8月30日逝世，终年91岁
  • 终结东西方冷战、推倒柏林墙；20世纪下半叶深具影响力的政治人物

“和平不是在相似中找到融洽，而是在差异中找到融洽；

去比较并调解不同之处。”

 

３. 江泽民（前中国最高领导人） 

（法新社）
  • 11月30日逝世，终年96岁
  • 中共第三代中央领导集体的核心人物，确立继续改革开放为基本国策，中国建国后首个平民出身的最高领导人。

“创新是民族进步的灵魂，是永不枯竭的动力。”

 

４. 安倍晋三（Shinzo Abe, 日本前首相）

（法新社）
  • 7月8日逝世，终年67岁
  • 日本战后最年轻首相，任期也最长；隶属自由民主党，保守右派政治家

“任何参与政治的人都有责任持续思考日本可以怎么做，

才能够为不光是日本和本区域、

乃至整个世界的和平与稳定，做出更大贡献。”

 

5. 倪匡（香港作家） 

（邝启聪摄）
  • 7月3日逝世，终年87岁
  • 香港科幻小说家，享誉为香港“四大才子”之一
  • 代表作：《卫斯理》、《原振侠》系列

“我始终认为，《科幻小说》以幻想为主，

科学是死的，幻想是活的。

但现在年轻人不喜欢看了。”

 

6. 西西（香港作家）

（互联网）
  • 12月18日逝世，终年85岁
  • 自初中开始写作，为文学创作倾注一生
  • 代表作：《我城》、《像我这样的一个女子》

“没有谁会无条件的陪你，连影子也会在阴天缺席。”

 

7. 曾江（香港演员）

（路透社）
  • 4月27日，终年87岁
  • 从粤语片当红小生至甘草演员，从事演艺事业逾60载，出演数百部电影电视剧
  • 代表作：《射雕英雄传》“黄药师”、《英雄本色》“坚叔”、《窃听风云3》

“一个东西，120分钟；我不要120分，不要30分，

我只要出现一分钟、半分钟 ，就够了。

30秒钟就给观众留下120分钟的印象，这才是最难的。”

 

8. 三宅一生（Issey Miyake，日本时尚设计师）

（互联网）
  • 8月5日逝世，终年84岁
  • 时尚界传奇人物，“三宅皱褶”之父
  • 自创品牌 Issey Miyake，著名产品：Pleats Please、“Bao Bao手袋”、“一生之水”香水

Design is not for philosophy, it's for life.

設計不是一門哲學，而是生活。”

 

9. 尚卢高达 Jean-Luc Godard，法国导演）

（路透社）
  • 9月13日逝世，终年91岁
  • 法国新浪潮电影奠基者，善于通过长镜头运镜来展示电影的真实性

“艺术吸引我们，是因为它揭示了我们最隐秘的自我。”

 

10. 释一行（Thich Nhat Hanh，越南禅师）

（互联网）
  • 1月22日逝世，终年95岁
  • 国际现代著名佛教禅宗僧侣，赴欧美推广正念修行，受西方佛教界誉为“正念之父”。

“用最深的敬意与极致的温柔对待你的愤怒，

因为那不是他物，正是你自己。”

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