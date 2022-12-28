2022年来到尾声，许多人告别人生舞台，或完美或遗憾地落下了时代的帷幕。他们当中有推进历史和政治进程的重要人物，也有在各自领域中大放异彩的艺术工作者。

再次回望他们在人生舞台上绽放光芒的瞬间，共同缅怀一个时代的集体回忆。

1. 伊丽莎白二世（Elizabeth II，英女王）

（路透社）

9月8日逝世，终年96岁

在位时间最长的英国君主，见证百年历史变迁、深得民心

“It's worth remembering that it is often the small steps, not the giant leaps, that brings about the most lasting change." “值得记住的是，带来最持久变化的 往往是硅步前进，而非巨大飞跃。”

２. 戈尔巴乔夫（ Mikhail Gorbachev， 前苏联最高领导人）

（法新社）

8月30日逝世，终年91岁

终结东西方冷战、推倒柏林墙；20世纪下半叶深具影响力的政治人物

“和平不是在相似中找到融洽，而是在差异中找到融洽； 去比较并调解不同之处。”

３. 江泽民（前中国最高领导人）

（法新社）

11月30日逝世，终年96岁

中共第三代中央领导集体的核心人物，确立继续改革开放为基本国策，中国建国后首个平民出身的最高领导人。

“创新是民族进步的灵魂，是永不枯竭的动力。”

４. 安倍晋三（Shinzo Abe, 日本前首相）

（法新社）

7月8日逝世，终年67岁

日本战后最年轻首相，任期也最长；隶属自由民主党，保守右派政治家

“任何参与政治的人都有责任持续思考日本可以怎么做， 才能够为不光是日本和本区域、 乃至整个世界的和平与稳定，做出更大贡献。”

5. 倪匡（香港作家）

（邝启聪摄）

7月3日逝世，终年87岁

香港科幻小说家，享誉为香港“四大才子”之一

代表作：《卫斯理》、《原振侠》系列

“我始终认为，《科幻小说》以幻想为主， 科学是死的，幻想是活的。 但现在年轻人不喜欢看了。”

6. 西西（香港作家）

（互联网）

12月18日逝世，终年85岁

自初中开始写作，为文学创作倾注一生

代表作：《我城》、《像我这样的一个女子》

“没有谁会无条件的陪你，连影子也会在阴天缺席。”

7. 曾江（香港演员）

（路透社）

4月27日，终年87岁

从粤语片当红小生至甘草演员，从事演艺事业逾60载，出演数百部电影电视剧

代表作：《射雕英雄传》“黄药师”、《英雄本色》“坚叔”、《窃听风云3》

“一个东西，120分钟；我不要120分，不要30分， 我只要出现一分钟、半分钟 ，就够了。 30秒钟就给观众留下120分钟的印象，这才是最难的。”

8. 三宅一生（ Issey Miyake， 日本时尚设计师）

（互联网）

8月5日逝世，终年84岁

时尚界传奇人物，“三宅皱褶”之父

自创品牌 Issey Miyake，著名产品：Pleats Please、“Bao Bao手袋”、“一生之水”香水

“Design is not for philosophy, it's for life.” “設計不是一門哲學，而是生活。”

9. 尚卢高达 （ Jean-Luc Godard， 法国导演）

（路透社）

9月13日逝世，终年91岁

法国新浪潮电影奠基者，善于通过长镜头运镜来展示电影的真实性

“艺术吸引我们，是因为它揭示了我们最隐秘的自我。”

10. 释一行（ Thich Nhat Hanh， 越南禅师）

（互联网）

1月22日逝世，终年95岁

国际现代著名佛教禅宗僧侣，赴欧美推广正念修行，受西方佛教界誉为“正念之父”。