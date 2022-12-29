纽约州接下来几天料回暖 灾区积雪融化可能酿洪灾

（布法罗综合电）美国世纪暴风雪重灾区纽约州接下来几天预计会回暖，但灾区内居民的忧愁没法缓解，气温回升后积雪融化可能形成洪灾。

纽约州官员说，伊利县和尼亚加拉县星期二（12月27日）确认，与风暴相关的死亡人数上升至32人，超出全美暴风雪死亡人数的一半。紧急救援人员会继续探寻，并移走埋在雪堆里的车辆。

伊利县县长波隆卡兹告诉记者，一些人冻死在车里，另一些埋在厚雪堆里，还有一些是死于铲雪时心脏骤停等情况。波隆卡兹说，就死亡人数而言，这是他见过的最严重风暴，但“我们正在恢复过来”。

纽约州第二大城市布法罗受灾最严重。美国国家气象局说，布法罗及其周边地区，四天来的降雪量达132厘米，周二晚还会有更多降雪。不过，气象专家预测，这“可能是这轮最后一次”降雪。

气象局也预测，接下来的情况将发生巨大变化：本周晚些时候的气温将迅速从冰点回暖至类似春季的气候，远高于冬季正常水平，并伴随可能引发洪水的降雨。

马里兰州天气预报中心气象学家奥拉维茨说，纽约西部周二仍然很冷，气温介于零下6摄氏度和零下2摄氏度。不过，“天气很快就会变暖，到周四最高温度将达到8摄氏度，到周六将达到12摄氏度。”

积雪量太大无法用扫雪机

由于可能暴发洪灾，波隆卡兹在推特上说：“这是为什么某些街道须额外清理以适当排放融水。”

可是，由于积雪量太大，无法使用扫雪机，当局只能出动垃圾车将雪运走，拖慢了清理工作。波隆卡兹说，要在每条城街清理出一条车道须要两天时间。

布法罗仍禁止人们开车上路，但许多居民违反禁令，当局只得调派国民警卫队管控交通。波隆卡兹告诉居民：“你绝对可以出去走走，看看邻居，去开店等等，但不要开车。”

电力公司也派出数百名工作人员抢修电线。波隆卡兹说，周二仍有约4500户断电。

定居布法罗的38岁律师夏洛克说，他家已经下了约122厘米的雪，所幸电供不受影响，也有存粮。他注意到附近一些民宅自周五以来就停电了，他们“可能度过了一生中最糟糕的圣诞节”。

已经受困家中近一周的夏洛克说，他可能会再等一天才出门。“除非必要，否则我们不会出去。”

美国其他地区的情况也好不到哪里去，从缅因州到华盛顿州，酷寒天气使人们受困家中，出行计划也被打乱，过去几天已有超过1万5000趟航班取消。

根据航班追踪网站FlightAware.com，周二和周三又有5900个航班取消，它们大部分为西南航空公司航班。西南航空是因环环相扣的物流问题而被迫取消六成以上的航班，但美国交通部称这“不可接受”，将展开调查。