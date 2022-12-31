马国各国际关卡提高防疫 要求所有入境者接受体温检测

（吉隆坡／首尔／日内瓦综合电）在越来越多国家要求中国旅客入境时提供冠病检测阴性证明之际，马来西亚也全面提高对外来旅客的监测，要求包括中国在内的所有入境者在关卡接受体温检测，包括陆路关卡；发烧、出现其他症状或自行申报者，将被转送到隔离中心或由卫生部复查。若怀疑感染冠病，会进一步做检测。

在这同时，马国也会对来自中国的航班的废水采样，供作病毒检测（PCR）及基因测序。

马来西亚卫生部长扎丽哈星期五（12月30日）发声明宣布防止病例输入的新措施。她说，卫生部采取四项策略防止新型变异株入侵马国。

其他两项防疫措施是，所有求医的类流感疾病和严重急性呼吸道感染患者，以及最近14天有中国旅行史或最近14天曾与有中国旅行史的人密切接触者，都须接受抗原快速检测（ART）。

扎丽哈说，卫生部密切留意国外冠病疫情发展，并加强各类准备和应对措施。

马国没有要求来自中国的旅客入境前后须做核酸检测。卫生总监诺希山在脸书发文指出，新的冠病变种病毒可以跨越边界迅速传播，并出现在任何地方，因此，只专注检测及隔离中国旅客不仅没有效，也不合理。

不过，美国、印度、日本、意大利等多国已要求来自中国的旅客出示冠病检测阴性证明，最新采取相同行动的还有韩国和西班牙。

韩国西班牙要求中国旅客 出示冠病检测阴性证明

韩国政府星期五宣布，从明年1月2日起，中国旅客登机前、抵达仁川国际机场后，都须接受核酸检测，这项措施暂定实施至2月底，如果情况恶化，可能会延长或进一步加强。

同时，韩国将暂时限制对中国旅客发放赴韩短期签证，也规定来自中国的航班只能在仁川国际机场降落。韩国舆论认为，此举事实上是禁止中国游客入境。

韩国总理韩德洙当天指出，为防止中国疫情蔓延至韩国，不可避免地要加强一些防疫措施。

西班牙卫生部长达莉亚斯星期五也宣布，从中国前往西班牙的旅客，冠病检测必须呈阴性；他们也须证明，已完成冠病疫苗接种。

欧洲疾控中心：筛查限制中国旅客不合理

对于多国针对中国旅客采取入境限制，世界卫生组织总干事谭德塞说，由于北京提供的冠病疫情信息有限，一些国家采取入境限制措施是“可以理解的”。他呼吁中国更坦诚公开有关当地疫情信息，并鼓励中国追踪冠病病毒和为高风险群体接种疫苗。

不过，欧洲疾病预防控制中心（ECDC）认为，一些国家筛查和限制来自中国的旅客是不合理的，并指出这样的措施对欧盟整体来说没有必要。

ECDC星期四发声明说，尽管中国的冠病病例激增，但目前在中国流传的变种病毒之前已在欧洲出现，欧洲人对冠病已有很高的防护力。声明也说，入境感染潜在数量“相当低”，欧洲各国的卫生体系能应付当前的感染数量。