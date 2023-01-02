朝鲜领导层大改组并誓言成倍增加核弹 分析：朝重返裁军谈判已无望

（首尔综合电）朝鲜在新年伊始宣布大规模改组党军领导层，并誓言让核弹持有量呈几何级数增长。分析人士认为，要朝鲜重返裁军谈判已无望。

朝中社星期天（1月1日）报道2022年12月31日结束的朝鲜劳动党八届六中全会讨论结果。朝鲜人民军一号人物朴正天被免去朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长兼党中央委员会书记职务，这两个职位均由防长李永吉接任。

朝鲜还大举撤换劳动党和人民军的主要官员，包括任命民防部长强纯男接替李永吉出任防长。社会安全部长朴秀日为总参谋长、总参谋长李泰燮为社会安全部长等。

此外，新任平壤市责任书记金秀吉当选劳动党政治局候补委员，前军需工业部长刘进当选中央委员会委员。这两人此前已被美国列入制裁名单，理由是参与大规模杀伤性武器研发。

自朝鲜领导人金正恩掌权以来，朴正天一直备受信任，一路晋升成为元帅。有观点认为，此次全会突然将他免职，大部分军方领导干部也在就任仅六个月后遭替换，此举可能具有问责性质。

2016年曾有传言称李永吉被处决，但他近期出任人民军总参谋长、防长、作战总局长等要职，官运通达。

金正恩在中全会上作报告时宣布，朝鲜将成倍增加核弹持有量。他指责美国及其他敌对势力正在策动孤立和扼杀朝鲜的活动，韩国已成为朝鲜毋庸置疑的敌人，国际关系版图也形成新冷战格局，大量生产战术核武器是重要和必要的。

他也宣布，朝鲜将推出它的首颗军用卫星，并研发具有快速核反击能力的新型洲际弹道导弹。

朝中社也报道，朝军1月1日使用超大型火箭炮，向朝鲜半岛东部海域发射一枚炮弹。此前一天，朝鲜也用这款火箭炮试射三枚炮弹。金正恩说，这是可搭载战术核武器的攻击型武器，射程覆盖韩国全境。

韩国国防部警告朝鲜 若动用核武将自取灭亡

韩国国防部当天严正警告朝鲜，若动用核武将自取灭亡，并呼吁朝鲜立即停止核武开发，回归无核化轨道。韩国总统尹锡悦已指示军方保持高度戒备态势，切实反制朝鲜发起的任何挑衅。

韩美日三国朝核问题首席代表当天在通电话后，一致批评朝鲜加强军事力量是对国际社会的挑战。三方警告，持续挑衅只会使朝鲜更加孤立，并强调对话的大门始终向朝方敞开。

首尔梨花大学教授伊斯利说，朝鲜近期挑衅可能是要迫使韩国软化立场，但金正恩拒绝外交又威胁大规模生产核武，可能使韩国更积极提升防御能力与战备水平。

“如果中国不希望韩朝军备竞赛在自家门前上演，就必须在2023年采取更多行动来约束平壤。”