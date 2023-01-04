本笃十六世停灵梵蒂冈教堂三天 首日数万人瞻仰遗容

（梵蒂冈综合电）罗马天主教前教宗本笃十六世星期一（1月2日）起，停灵梵蒂冈圣彼得大教堂三天，首日有六万多人前往瞻仰遗容。

大批民众赶在黎明前在教堂前的广场排队，要向本笃十六世致最后的敬意。在教堂对公众开放前，意大利总统马塔雷拉和总理梅洛尼最先到场瞻仰。

灵柩两侧各有一名瑞士卫兵守卫。现场保安严密，人们在进入教堂前，必须经过几个检查站。

意大利修女安娜玛丽亚对法新社说，感念前教宗为教会所做的一切，她清晨6时就来排队，向他致敬。

法新社报道，许多信徒用手机拍照，还有一些人祈祷。来自意大利中部托斯卡纳（Tuscany）的信徒加布里埃利形容：“气氛非常温馨。”她说本笃十六世是“伟大、鲜明而独特的教宗”。

从美国路易斯安那州到罗马参加宗教研究课的天主教学校高中生西格尔（16岁）在瞻仰遗容后，对路透社说：“我觉得他就像是我们的祖父。”

梵蒂冈说，星期一共有6万5000人前去瞻仰前教宗的遗容，一些是刚好在梵蒂冈度假的游客。

米查拉克和家人从德国到意大利度假。她说：“能够参与这个盛大的仪式，是个千载难逢的机会。”

本笃十六世上星期六早上病重逝世，享年95岁。梵蒂冈说，本笃十六世临终的遗言是“主啊，我敬爱你！”他的遗体星期一清晨从梵蒂冈内的修道院转移到圣彼得大教堂。葬礼定星期四举行，由教宗方济各主持。这是多个世纪以来，第一次由在任教宗主持前任教宗的葬礼。

按照本笃十六世的遗愿，葬礼将简单、庄严和肃穆。目前所知，出席的只有来自意大利和本笃十六世的祖国德国的官方代表团，梵蒂冈尚未公布完整的宾客名单。

本笃十六世1927年4月16日出生在德国南部巴伐利亚州马克特尔镇，是1000年来第一位德国教宗。他担任教宗八年，2013年以自己年事已高、无法继续领导为由卸任，是600年来第一位辞职的教宗。他随后一直住在梵蒂冈修道院，直到离世。

梵蒂冈说，本笃十六世的遗体将安葬在圣彼得大教堂下方的梵蒂冈石窟，那里是90多位已故教宗的安息处。