欧盟多国支持强制做离境前冠病检测 IATA：收紧中国旅客入境措施无助防疫

（布鲁塞尔综合电）欧盟成员国大多支持要求来自中国的旅客做离境前冠病检测，并一致同意有必要协调应对中国不断变化的疫情形势，以及中国人解封后赴欧旅行增加所带来的影响。

不过，国际航空运输协会（IATA）指出，入境限制措施顶多把病毒传播峰值推迟几天。好些欧美专家也质疑，限制中国人入境的功效。

IATA理事长沃尔什星期三（1月4日）发声明，批评一些国家对来自中国的旅客实施检测等防疫措施，是起不了作用的“条件反射反应”。他说：“过去三年中已证实无效的措施恢复了，看到这种条件反射反应令人极其失望。”

沃尔什指出，这类措施在过去三年中已经证实无效，冠病也早已在恢复这些措施的国家广泛传播。2021年底奥密克戎毒株出现后进行的研究显示，限制顶多只能把病毒传播峰值推迟几天。

他说：“世界任何地方出现新变种，预料情况会是一样的……政府的决定必须基于‘科学事实’，而不是‘科学政治’。”

IATA代表约300家航空公司，它们的国际航班客运量占全球的83%。沃尔什强调：“我们拥有管控冠病的工具，无须诉诸切断国际联系、损害经济和破坏就业的无效措施。”

专家：美国流行毒株 XBB.1.5威胁或更大

多名专家也质疑限制中国旅客入境的有效性，并指目前在美国流行的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5可能构成更大威胁。

法国流行病学家祖雷克指出，欧洲针对中国旅客的入境防疫措施要奏效，实施范围就必须包括整个申根区。比利时鲁汶大学进化生物学家温斯利尔斯则认为，对来自全球各地的旅客进行随机采检，可能会比只检测中国旅客有效。

中国专家说，近期在北京流行的主要是BA.5.2和BF.7，而这两种毒株在西方国家已被更具传播力的毒株取代。

根据美国疾控中心数据，自去年12月中以来，XBB.1.5占全美确诊病例的比率已从不到10%上升到逾40%。东安格利亚大学医学教授亨特说，英国感染这一毒株的病例正在增加，已成为一大隐忧。

不过，美国病毒学家拉斯穆森说，XBB.1.5并非灾难性的“超级变种”。研究显示，接种新的二价疫苗追加剂，能产生针对XBB.1.5的中和抗体。

欧盟卫生安全委员会星期二（3日）开会，讨论是否应共同采取限制来自中国旅客的防疫措施。欧盟委员会发言人星期二在会后说，绝大多数成员国支持强制来自中国的旅客在登机前做冠病检测。

欧盟拟采取的措施还包括：建议从中国起飞航班的旅客在机上戴口罩、检测从中国抵境航班的废水、在机场进行病毒基因组监测、加强监测和疫苗接种等。

欧盟卫生官员星期三开会做进一步讨论。发言人强调，这些措施必须以协调一致的方式推行，以确保有效。

在亚洲，日本星期三宣布，从星期天（8日）起加强针对自中国入境旅客的防疫措施，包括要求从中国直飞日本的乘客在登机前提供冠病检测阴性证明。旅客入境时做的检测也将改为精度更高的核酸检测或抗原定量检测。

中国称，一些国家针对中国人的入境限制措施缺乏科学依据，中国将对出于政治目的实施这类限制的国家采取相应措施。

对此，白宫新闻秘书让－皮埃尔星期二说，各国只是采取谨慎措施来保护本国公民，中国没有理由报复。她强调，美国的决定有科学基础，也基于公共卫生需求。