欧盟多国支持强制做离境前冠病检测 IATA：收紧中国旅客入境措施无助防疫

整理 /
李秈霓

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月5日 5:00 AM

多名专家质疑限制中国旅客入境的有效性，并指目前在美国流行的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5可能构成更大威胁。图为一名中国游客在抵达韩国仁川国际机场后等待冠病检测结果时检查行李。（路透社）
多名专家质疑限制中国旅客入境的有效性，并指目前在美国流行的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5可能构成更大威胁。图为一名中国游客在抵达韩国仁川国际机场后等待冠病检测结果时检查行李。（路透社）

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（布鲁塞尔综合电）欧盟成员国大多支持要求来自中国的旅客做离境前冠病检测，并一致同意有必要协调应对中国不断变化的疫情形势，以及中国人解封后赴欧旅行增加所带来的影响。

不过，国际航空运输协会（IATA）指出，入境限制措施顶多把病毒传播峰值推迟几天。好些欧美专家也质疑，限制中国人入境的功效。

IATA理事长沃尔什星期三（1月4日）发声明，批评一些国家对来自中国的旅客实施检测等防疫措施，是起不了作用的“条件反射反应”。他说：“过去三年中已证实无效的措施恢复了，看到这种条件反射反应令人极其失望。”

沃尔什指出，这类措施在过去三年中已经证实无效，冠病也早已在恢复这些措施的国家广泛传播。2021年底奥密克戎毒株出现后进行的研究显示，限制顶多只能把病毒传播峰值推迟几天。

他说：“世界任何地方出现新变种，预料情况会是一样的……政府的决定必须基于‘科学事实’，而不是‘科学政治’。”

IATA代表约300家航空公司，它们的国际航班客运量占全球的83%。沃尔什强调：“我们拥有管控冠病的工具，无须诉诸切断国际联系、损害经济和破坏就业的无效措施。”

专家：美国流行毒株 XBB.1.5威胁或更大

多名专家也质疑限制中国旅客入境的有效性，并指目前在美国流行的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5可能构成更大威胁。

法国流行病学家祖雷克指出，欧洲针对中国旅客的入境防疫措施要奏效，实施范围就必须包括整个申根区。比利时鲁汶大学进化生物学家温斯利尔斯则认为，对来自全球各地的旅客进行随机采检，可能会比只检测中国旅客有效。

中国专家说，近期在北京流行的主要是BA.5.2和BF.7，而这两种毒株在西方国家已被更具传播力的毒株取代。

根据美国疾控中心数据，自去年12月中以来，XBB.1.5占全美确诊病例的比率已从不到10%上升到逾40%。东安格利亚大学医学教授亨特说，英国感染这一毒株的病例正在增加，已成为一大隐忧。

不过，美国病毒学家拉斯穆森说，XBB.1.5并非灾难性的“超级变种”。研究显示，接种新的二价疫苗追加剂，能产生针对XBB.1.5的中和抗体。

欧盟卫生安全委员会星期二（3日）开会，讨论是否应共同采取限制来自中国旅客的防疫措施。欧盟委员会发言人星期二在会后说，绝大多数成员国支持强制来自中国的旅客在登机前做冠病检测。

欧盟拟采取的措施还包括：建议从中国起飞航班的旅客在机上戴口罩、检测从中国抵境航班的废水、在机场进行病毒基因组监测、加强监测和疫苗接种等。

欧盟卫生官员星期三开会做进一步讨论。发言人强调，这些措施必须以协调一致的方式推行，以确保有效。

在亚洲，日本星期三宣布，从星期天（8日）起加强针对自中国入境旅客的防疫措施，包括要求从中国直飞日本的乘客在登机前提供冠病检测阴性证明。旅客入境时做的检测也将改为精度更高的核酸检测或抗原定量检测。

中国称，一些国家针对中国人的入境限制措施缺乏科学依据，中国将对出于政治目的实施这类限制的国家采取相应措施。

对此，白宫新闻秘书让－皮埃尔星期二说，各国只是采取谨慎措施来保护本国公民，中国没有理由报复。她强调，美国的决定有科学基础，也基于公共卫生需求。

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