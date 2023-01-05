遭遇出兵以来最致命攻击 使用手机暴露行踪89俄士兵遭乌军袭击身亡

这起事件在俄罗斯国内引发不满，民族主义分子和议员要求惩罚俄军指挥官，指责军方忽视战场潜在危险，没有做出妥善部署。俄军表明，正采取必要措施防止类似事件再次发生，并将根据调查结果追究相关人员责任。

（莫斯科综合电）俄罗斯国防部证实，多达89名俄军士兵在新年前夕遭乌克兰军队袭击身亡，并指士兵违反禁令，在敌人的武器袭击范围内使用手机，结果暴露行踪，被乌军追踪并确定方位，导致俄军蒙受惨重损失。

这是俄罗斯去年2月出兵入侵乌克兰以来，俄国防部通报单一攻击中死亡人数最多的一次。事件在俄罗斯国内引发不满，民族主义分子和议员要求惩罚俄军指挥官，指责军方忽视战场潜在危险，没有做出妥善部署。

俄军表明，正采取必要措施防止类似事件再次发生，并将根据调查结果追究相关人员责任。

俄国防部星期三（1月4日）在官方网站发声明说，乌军火箭弹袭击发生在莫斯科时间1月1日零时1分，四枚火箭弹击中俄控乌东城镇马克耶夫卡（Makiivka）一个临时驻扎地。俄方一开始称有63名士兵在袭击中阵亡，后来死亡人数上调至89人。

声明说，当局已就此次袭击展开调查，而俄军被袭的主要原因显然是士兵违反禁令，大量使用手机所致。“这个因素让敌人能够追踪并确认士兵的位置，以展开袭击。”

俄国防部发言人科纳申科夫星期一（2日）说，乌军使用美国提供的高机动性多管火箭系统“海马斯”（HIMARS），向俄军发射六枚火箭弹，两枚被俄防空系统拦截，四枚带有爆破弹头的火箭弹击中临时驻扎地。

乌军承认对马克耶夫卡发动攻击，并称有近400名俄军死亡，另有300人受伤。亲俄官员则指乌军夸大伤亡人数。

乌克兰总统泽连斯基星期二（2日）发表视频讲话时，没有提及这次攻击，只说乌克兰要加强防御，因为俄罗斯计划发动新攻势，以扭转俄军劣势。

普京计划与埃尔多安 举行电话会谈

另一方面，俄国际文传电讯社（Interfax）引述克里姆林宫发言人佩斯科夫报道，俄总统普京计划4日与土耳其总统埃尔多安举行电话会谈。这将是两人就俄乌战争展开的最新一次对话。

土耳其在乌克兰危机中一直充当调解人的角色。去年，土耳其与联合国一起斡旋，促成俄乌两国签署谷物出口协议，同意让乌克兰谷物安全进出乌克兰三个黑海港口，以缓解粮食危机和抑制粮价上涨。