5万人聚集梵蒂冈 以掌声送别本笃十六世

（梵蒂冈综合电）罗马天主教前教宗本笃十六世的葬礼星期四举行，由现任教宗方济各主持，约有5万人出席。

当地时间星期四上午9时30分（新加坡时间星期四下午4时30分），方济各在梵蒂冈圣彼得广场主持本笃十六世的葬礼弥撒，这是200多年来第一次由在任教宗主持前任教宗的葬礼。

逝世时已非国家元首 仅意德派官方代表团

随着钟声响起，12名抬棺人员把棺木移出圣彼得大教堂，置于广场上。出席者以掌声表达了这位前教宗的敬意。

按照本笃十六世的遗愿，葬礼简单、庄严和肃穆。由于他逝世时已非国家元首，只有意大利和他的祖国德国派出官方代表团，其他国家大多都由驻梵蒂冈大使出席葬礼。比利时国王和王后，以及约13位国家元首和政府首脑则以私人名义出席。

约有120名枢机主教、200名主教和3700名司铎共祭，还有许多来自世界各地的教徒前来送别。

方济各在布道中赞扬本笃十六世“多年来赋予我们智慧、温柔和奉献精神”。由于膝盖病痛，方济各坐着主持葬礼，但在最后棺木被抬走时撑着手杖站了起来，低下头默默祈祷。

本笃十六世担任教宗八年，2013年以年事已高、无法继续领导为由卸任，成为600年来第一位辞职的教宗，过后一直住在梵蒂冈修道院。去年12月31日，他病重逝世，终年95岁。

1月2日至4日，本笃十六世灵柩停放梵蒂冈圣彼得大教堂期间，约有20万人前往瞻仰遗容。星期四凌晨4时，一些人便已摸黑抵达圣彼得广场，等待葬礼开始。

在罗马修读神学的24岁西班牙人莫拉说：“虽然他担任教宗时，我们还只是小孩子，但他留下了深远的影响。我们研究他的神学已经三年，虽然不认识他本人，但我们非常敬爱他。”

当局星期天出动超过1000名警员加强安保，并暂时关闭梵蒂冈空域。

葡萄牙宣布星期四为全国哀悼日，意大利则在公共建筑降半旗致哀。德国所有天主教教堂在当地时间星期四上午11时敲钟，以纪念这名1000年来的首位德国籍教宗。

本笃十六世的遗体安葬在圣彼得大教堂下方的梵蒂冈石窟、前教宗若望保禄二世封圣前下葬的位置。