5万人聚集梵蒂冈 以掌声送别本笃十六世

整理 /
李秈霓

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月6日 5:00 AM

罗马天主教前教宗本笃十六世的葬礼星期四在梵蒂冈圣彼得广场举行，葬礼由坐在中央的教宗方济各主持。这是200多年来第一次由在任教宗主持前任教宗的葬礼。（路透社）
罗马天主教前教宗本笃十六世的葬礼星期四在梵蒂冈圣彼得广场举行，葬礼由坐在中央的教宗方济各主持。这是200多年来第一次由在任教宗主持前任教宗的葬礼。（路透社）

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（梵蒂冈综合电）罗马天主教前教宗本笃十六世的葬礼星期四举行，由现任教宗方济各主持，约有5万人出席。

当地时间星期四上午9时30分（新加坡时间星期四下午4时30分），方济各在梵蒂冈圣彼得广场主持本笃十六世的葬礼弥撒，这是200多年来第一次由在任教宗主持前任教宗的葬礼。

逝世时已非国家元首 仅意德派官方代表团

随着钟声响起，12名抬棺人员把棺木移出圣彼得大教堂，置于广场上。出席者以掌声表达了这位前教宗的敬意。

按照本笃十六世的遗愿，葬礼简单、庄严和肃穆。由于他逝世时已非国家元首，只有意大利和他的祖国德国派出官方代表团，其他国家大多都由驻梵蒂冈大使出席葬礼。比利时国王和王后，以及约13位国家元首和政府首脑则以私人名义出席。

约有120名枢机主教、200名主教和3700名司铎共祭，还有许多来自世界各地的教徒前来送别。

方济各在布道中赞扬本笃十六世“多年来赋予我们智慧、温柔和奉献精神”。由于膝盖病痛，方济各坐着主持葬礼，但在最后棺木被抬走时撑着手杖站了起来，低下头默默祈祷。

本笃十六世担任教宗八年，2013年以年事已高、无法继续领导为由卸任，成为600年来第一位辞职的教宗，过后一直住在梵蒂冈修道院。去年12月31日，他病重逝世，终年95岁。

1月2日至4日，本笃十六世灵柩停放梵蒂冈圣彼得大教堂期间，约有20万人前往瞻仰遗容。星期四凌晨4时，一些人便已摸黑抵达圣彼得广场，等待葬礼开始。

在罗马修读神学的24岁西班牙人莫拉说：“虽然他担任教宗时，我们还只是小孩子，但他留下了深远的影响。我们研究他的神学已经三年，虽然不认识他本人，但我们非常敬爱他。”

当局星期天出动超过1000名警员加强安保，并暂时关闭梵蒂冈空域。

葡萄牙宣布星期四为全国哀悼日，意大利则在公共建筑降半旗致哀。德国所有天主教教堂在当地时间星期四上午11时敲钟，以纪念这名1000年来的首位德国籍教宗。

本笃十六世的遗体安葬在圣彼得大教堂下方的梵蒂冈石窟、前教宗若望保禄二世封圣前下葬的位置。

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