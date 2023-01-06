世卫指中国数据不完整 未反映冠病真正影响

（日内瓦综合电）世界卫生组织指出，中国目前公布的冠病疫情数据，在入院人数、重症监护室入院人数，特别是在死亡人数方面，“未能充分反映这一疾病的真正影响”。

世卫紧急项目执行主任瑞安在星期三（1月4日）的疫情记者会上说：“我们依然没有完整的数据。”

他认为，中国提供的数据低估了住院、重症和病逝病例数。

中国近日收窄冠病死亡病例定义，只有冠病检测呈阳性并死于呼吸衰竭者，才会被判定为死于冠病。去年12月至今，中国只通报了22起冠病死亡病例。

世卫说，全球上个月死于冠病的人比前一个月多了15％，每周约有1万人因冠病逝世，实际死亡人数相信更高。

世卫总干事谭德塞指出，冠病病毒在中国快速传播，人们却无法获得全面的信息。他强调：“相关数据对于世卫组织对当前形势进行定期、快速和有力的风险评估，并相应地调整我们的建议和指导，至关重要。”

谭德塞说，将继续要求中国更快速地提供定期和可靠的住院和死亡数据，以及更全面、实时的病毒基因测序。

中国外交部吁世卫秉持科学客观公正立场

针对世卫的批评，中国外交部星期四重申，中国一直本着公开透明的态度同国际社会分享有关信息和数据。

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上说，中国当前的疫情形势可控；她呼吁世卫秉持“科学、客观、公正立场”，为全球应对疫情挑战发挥积极作用。

欧盟专家小组星期三召开危机会议后决定，“强烈鼓励”欧盟成员国要求来自中国的旅客提供登机前48小时内的冠病检测阴性证明。

根据欧盟理事会主席国瑞典发布的声明，专家小组也同意采取“预防措施”，包括建议往返中国的旅客戴口罩、随机检测来自中国的旅客，以及化验来自中国航班的废水等。

该声明说，专家小组将继续监测欧洲和中国的疫情发展，并在本月中旬再次评估情况及检讨相关应对措施。

瑞典随后宣布，从1月7日起要求从中国入境的旅客提供冠病检测阴性证明。

美国总统拜登星期三受询时也对中国处理冠病的方式感到担忧，但他表明，美国须要做的是就是定下措施，即旅客来自中国就得接受检测。

日本则在星期三推翻了上周的一些规定，不再限制港澳航班只能在日本四个主要机场起降，来自香港和澳门的航班可在日本的任何机场降落。日本也要求航空公司，不要增加所提供的航班数量。

抵韩呈阳送往隔离时逃跑中国旅客或被控

另外，韩国警方星期四在首尔一家酒店找到了冠病检测呈阳，并在被送往隔离地点途中逃跑的中国旅客。据报，这名男子将被送到隔离设施，并可能在防疫法令下被控。