欧洲冬天气温创新高 滑雪胜地降雪量不足暂关闭

（伦敦／布鲁塞尔综合电）欧洲多地的冬天气温创下新高，滑雪胜地因降雪量不足而人烟稀少，环保人士促请各方加快行动应对气候变化。

法国西南部元旦的气温接近25摄氏度，德国也记录到20摄氏度以上的高温，是自1881年有记录以来最暖和的新年。

瑞士的温度攀升至创纪录的20.9摄氏度，让多个世界知名的滑雪胜地营运大乱，一些滑雪场不得不暂时关闭。瑞士气象局更向对植物花粉过敏者发出警告，提醒他们注意提早开花的榛树。

在西班牙巴斯克自治区（Basque Country）的毕尔巴鄂（Bilbao）机场，气温高达摄氏25.1摄氏度。当地居民福尔盖拉（81岁）说：“这里经常下雨，天气很冷，而现在是1月，感觉却像夏天。”

法国籍游客霍斯特说：“这样的天气很适合骑自行车，但我们知道这是地球在燃烧，所以我们在享受的同时，也很害怕。”

科学家们尚未分析清楚气候变化如何影响近期欧洲高温，但这符合全球气候变暖导致气温上升的长期趋势。欧盟哥白尼气候变化服务中心的气候科学家万博格说，由于全球气温持续升高，欧洲的冬天会变得越来越暖和。

瑞典乌普萨拉大学环境科学副教授卡尔森接受瑞典电视台（STV）访问时说，近年来席卷欧洲的热浪会变得更加频繁和强烈，将带来巨大的影响。“令人担忧的是，我们看到的影响比10年前我们所认为的更剧烈。”

瑞典电视台气象学家托马斯多蒂尔也说，在如此短的时间内打破这么多的气温纪录，是“极不寻常”的事。

尽管气候异常令人担忧，但对面临天然气价格高涨困扰的一些欧洲国家政府而言，却是让他们得以稍微喘息的机会。俄罗斯削减对欧洲的能源供应后，欧洲各国政府一直努力确保天然气供应充足并抑制价格飙升。在此之前，欧洲各国政府都担忧冬季来临时，人们会因为取暖而导致对能源的需求增加。

虽然暖冬让欧洲的能源压力下降，但欧洲新闻网站Eurointelligence提醒，各国政府不应因此“沾沾自喜”，而是必须趁这时候统一步调，共同在几年内解除欧洲能源问题。