苏纳克通胀率砍半等五承诺 遭反对党抨击政策不明确

（伦敦综合电）英国首相苏纳克誓言，将在新的一年领导国家摆脱经济衰退和高通货膨胀，但遭反对党抨击他提出的政策不明确和缺乏雄心。

苏纳克星期三（1月4日）发表演说，阐明他在新一年的施政重点，并提出把通胀率砍半、促进经济成长、降低国家负债、增进公共卫生医疗系统运作效率、有效打击非法移民等五大承诺。

他说：“我们将通过行动来重建人民对政治的信任……我促请大家根据政府所付出的努力和取得的成果，来作出评价。”

苏纳克没有提供具体细节，也没有说明他要如何结束国内的连串罢工浪潮。

反对党工党指出，英国在脱欧后和冠病疫情期间面对的挑战艰巨，但苏纳克的演说既含糊不清也缺乏雄心。

工党副党魁雷纳形容，苏纳克是个“什么也没做的首相”。

她说：“政府多个星期来大肆宣传这场演说是苏纳克的宏伟愿景，现在他发表了演讲，国家有权问：就这样吗？”

苏纳克一些承诺类似早前宣布政策或预测

彭博社的分析文章指出，英国正面对高通胀、低经济增长等多重危机，政府确实有许多工作得做，但苏纳克的一些承诺似乎与早前宣布的政策或独立机构的预测一致。

他誓言要在今年把通胀率减半，但英国预算责任办公室（OBR）此前已预测，英国通胀率会在年底从2022年的11.1%回落到3.8%。

即使通胀因为能源价格飙升而再次上升，苏纳克也能辩解这不是他所能控制的问题。

OBR也预测，2023年，英国经济整体将处于衰退，但会在最后一季取得增长，并于2024年更快速扩张。

苏纳克政府将在3月预算中，公布一些可能有助于提振短期经济前景的措施，但要在今年内实现增长，可能比降低通胀更具挑战。