经济师：不要求旅客做检测 东南亚国家料成中国解封最大受益者

（东京／新加坡综合电）中国将在星期天重开边境，预料将带动大量出境旅游。

东南亚国家没有要求来自中国的旅客提供冠病阴性证明，经济师因此认为东南亚旅游业最可能成为中国解封后的主要受益者。

根据ITB China贸易展览会去年12月发布的调查报告，76%的中国旅行社把东南亚列为出境游恢复后的首选目的地。

联昌国际银行（CIMB）经济师宋生文接受路透社访问时说，最近才恢复流动的中国游客料将选择“麻烦最少”、不须要进行冠病检测的旅游目的地。

今年访泰中国游客 预计可达500万人次

澳大利亚、英国、印度和美国等国要求来自中国的旅客提供冠病检测阴性证明，但印度尼西亚、泰国、柬埔寨和新加坡等11个东南亚国家都表明，不会对中国旅客采取差别待遇。

宋生文说，东南亚国家将坐收渔利。“本区域的国际机场越是繁忙，对它们的经济体越是有利。”

根据花旗银行的数据，2019年有1亿5500万中国人出境旅游，支出达2546亿美元（约3420亿新元）。

花旗研究人员预计，2023年第二季度开始，大众旅游将取得“有意义的复苏”。

泰国预测，2023年来访的中国游客料将达500万人次，相当于2019年的一半；马来西亚预计，2023年将接待150万至200万人次的中国游客，冠病大流行前为300万人次。

韩国官方态度谨慎 日本业者担心应接不暇

东北亚的韩国和日本也正在为迎接中国旅客做准备。

冠病疫情暴发后，韩国首尔明洞衰退最明显。当地卖小吃的商贩告诉法新社：“中国旅客是我们的主要客源，多多益善。”

但是，韩国官方仍持谨慎态度，认为目前不宜积极开展旅游促销。当局将继续密切留意国内外疫情动态，加强防范境外输入。

韩国星期五表明，将依法对日前逃避隔离而被捕的中国旅客问责。

据韩联社报道，这名41岁中国籍男子1月3日从仁川机场入境，落地检测呈阳后，在转移至隔离酒店的途中逃跑，两天后在首尔被捕。

日本则有业者担心，中国游客蜂拥而来会应接不暇，他们也担忧当局可能会加强防疫。

东京著名观光景点浅草寺的肖像画家东谷雅史说，在疫情期间，他被迫缩减人力，如今虽期盼中国旅客回流，但也担心中国旅客大量涌入会导致日本疫情加剧。

在冠病疫情暴发前的2019年，中国赴日游客高达960万人次，约占当年赴日外国游客总数的三分之一，占访日外国游客消费金额的36.8%。