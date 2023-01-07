（纽约彭博电）由于担心冠病疫情再抬头，美国多次向中国表明，有意提供先进的冠病疫苗，但中国一再拒绝，令美国官员深感受挫。

据彭博社报道，一些不愿意公开身份的美国官员透露，出于对新的冠病变异毒株出现以及中国经济遭受打击的担忧，美国多次表明有意为中国提供信使核糖核酸（mRNA）疫苗和其他援助；由于中国接受外来援助的政治敏感性，美国也提出通过间接渠道为中国提供疫苗。

去年12月，美国东亚事务助理国务卿康达和国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格访问北京时，就向中国领导人提出援助建议；此外，美国通过公共卫生官员和中介机构，向中国提出了同类建议。

中国外交部发言人毛宁星期五在例行新闻发布会上说，中国的疫苗和医疗用品“总体供应充足”。她说：“我们将继续与包括美国在内的国际社会合作，更好地应对冠病的挑战。”目前，奥密克戎病毒已在中国肆虐，没人清楚mRNA疫苗能起多大作用。中国现在更为迫切需要的是，治疗感染的抗病毒药物如辉瑞公司的Paxlovid。

中国政府面对的一个问题，是说服老年人口接种疫苗。截至11月上次数据发布时，中国80岁以上老人中，有约三分之二接种了疫苗。

对中国国家主席习近平来说，接受美国疫苗在政治上行不通，那将凸显北京未能开发自己的mRNA疫苗。

对于眼下的情况，双方都感到沮丧，这突显美中要稳定关系有多么困难，两大经济体仍然存在不信任和猜疑。

美国智库战略与国际研究中心的中国研究项目主任布兰切特说：“长期以来，中国政府关于冠病防控的宣传一直强调，抗疫的‘成功’是中国独特政治制度的成果，因此人为地限制了它获取外部疫苗的机会。”

布兰切特说，在这冠病疫情严峻时期，北京仍继续强调疫苗民族主义，这无疑会导致不必要的死亡。

一名美国知情人士说，美国最近几周更为积极表明要伸出援手。另一名人士说，双方继续通过卫生官员渠道沟通，但中国官员每次都说，北京已经控制局势，不需要援助。

其实，中国不缺获得mRNA疫苗的管道。中国公司上海复星医药集团近三年前获得德国生物科技公司和美国辉瑞公司联合开发的疫苗的销售许可，并计划在中国销售1亿剂疫苗，但北京当局迄今尚未批准。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇星期四发布声明说，中国疫苗库存“能满足需求”，而且正在部署加强免疫接种。他补充道，中美两国卫生官员将保持联系。