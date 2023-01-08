164年来最难产议长选举 美共和党领袖麦卡锡 经15轮投票当选众议院议长

（华盛顿综合电）美国众议院议长选举峰回路转，共和党领袖麦卡锡在经过四天15轮投票后，终于在星期六（1月7日）凌晨成功取得足够支持票，成为新一届众议院议长，让这场164年来最难产的议长选举落幕。

众议院议长是美国国会的权力核心人物，在美国总统继位顺序仅次于副总统。随着议长人选出线，新一届众议员在夜间紧接着宣誓就职，美国国会正式开始运作。共和党在众议院共有222议席，此前，麦卡锡因受到党内右翼保守派抵制，迟迟无法拿下关键支持票，使众议院陷入瘫痪，无法开展任何事务，包括议员宣誓就职。

据美国媒体报道，6日中午，经党内密集协商，麦卡锡在第12轮投票时成功争取到14名共和党议员支持，获得213票，这14人转向是麦卡锡最后能胜选的关键。当天下午至晚间休会期间，麦卡锡持续与反对派沟通，期间传出进一步进展。不过第14轮表决时，仅盖茨与波柏特两名反对派议员改投“出席票”，即出席但不表决，等同弃权，导致麦卡锡仅得216票，以一票之差落败。麦卡锡气愤地走向盖茨，两人展开激烈辩论，现场一度陷入混乱。

麦卡锡阵营后来放弃休会，直接进入第15轮投票。在这一轮表决中，众议院434名到场议员中六人投“出席票”，麦卡锡获得其余428张选票中216张全部来自共和党的选票，得票过半当选议长。212名民主党议员则全部把票投给众议院新任民主党领袖杰弗里斯。

众议院在7日午夜刚过不久宣布麦卡锡当选众议院新议长，共和党党团全体起立欢呼，许多人走到麦卡锡身旁拥抱他，他也如释重负地向支持者挥手，并表示“很高兴终于结束了”。麦卡锡随后发表讲话时坦言，没想到要达到过半门槛会这么困难。

美国总统拜登第一时间向麦卡锡表示祝贺，并提醒麦卡锡“是时候肩负起责任”，把人民的利益放在首位。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默则警告，麦卡锡为获得党内同仁的支持而做的让步，今后可能会继续困扰他，最终引发政府关闭或违约，恐将给国家带来毁灭性后果。

57岁的麦卡锡来自加州，拥有16年众议员资历。2007年进入国会后，短短两年晋身众议院共和党领导阶层，一路从首席副党鞭、党鞭到多数党领袖，但议长一职却让他等了超过七年。

路透社：共和党陷严重分歧 这任议长势必难为

路透社指出，麦卡锡虽终于在第15轮投票如愿当上众议院议长，但共和党仅以微弱优势获得众议院控制权，还深陷严重分歧，他这任议长势必难为。

此外，麦卡锡向党内抵制他的极右派做出重大妥协才辛苦当选议长，让外界对共和党的治理能力打上问号。为了换取支持，麦卡锡做出不少让步，包括同意削弱议长权力、扩大其他议员的影响力、恢复众议院只需一名议员就能动议要求议长让位的规定等，恐怕会让他日后执掌众议院之路面临重重挑战以及被逼宫的风险。