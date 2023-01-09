澳西北部持续遭洪水侵袭 许多社区与外界联系中断

（悉尼综合电）澳大利亚西北部持续遭遇破纪录洪水侵袭，总理阿尔巴尼斯说，洪水对内陆偏远城镇造成“毁灭性影响”，许多社区陷入孤立无援的困境。

西澳一个面积相当于美国加州的金伯利（Kimberley）地区宣布进入紧急状态，军方派军用直升机到与外界中断联系的社区救出受困灾民及运送物资。领导救援行动的官员说，触目所及都被洪水淹没了。

自上个星期起，西澳地区就因前热带气旋“埃利”带来的持续性暴雨引发严重洪灾，处于紧急情况。西澳紧急服务部部长道森在珀斯告诉记者：“到处都是水，金伯利民众正经历百年一遇的洪水，这是西澳最严重的洪灾。”

气象局星期天（1月8日）说，带来豪雨和引发洪灾的气旋虽已向东散去，雨势也减弱，但洪水还未消退，金伯利区未来几天一些城镇仍可能与外界断联。“许多道路无法通行，很多社区与外界隔绝。”

金伯利区小镇斐茲洛伊克罗欣（Fitzroy Crossing）灾情最严重；由于道路已被淹没，目前只能空运物资。小镇人口只有约1300人，地方当局说，至今有233人疏散到安全地点。

西澳紧急服务部门已警告其他小社区居民，包括位于州首府珀斯以北约2000公里处的度假小镇布隆（Broome），注意当地河水水位。

当局说，目前无法评估洪水的破坏程度，预计灾后重建及修复工作须花费数个月。

阿尔巴尼斯星期六（7日）承诺，联邦政府会为灾民提供援助。他说：“洪水带来毁灭性影响，许多社区都很艰难，物资根本没有到位。联邦政府随时准备提供所需的任何支援。”

国防部发言人说，当局已在星期四（5日）派出五架军机前往金伯利地区展开救援行动。

由于多年来降雨量饱满的拉尼娜现象，澳洲东部过去两年来经常发生严重洪患。自去年以来，东澳一些地区已历经四次重大洪灾。

拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常而出现大范围偏冷，而且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。