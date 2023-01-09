日媒：岸田访美将与拜登发表安全保障联合声明

日本首相岸田文雄本月9日到15日访问七国集团的五个成员国：法国、意大利、英国、加拿大和美国，为5月举行的“广岛七国峰会”拟定议题。日媒报道，岸田将与各国领袖讨论牵头应对乌克兰局势、粮食问题、核裁军、气候变化等问题。

《读卖新闻》引述多个政府官员的消息称，岸田这次出访的重头戏安排在华盛顿。日美两国首脑13日举行会谈后，将发表以安全保障为中心的联合声明。两国也将推动“自由开放印度—太平洋”的重要性，以及重申台海和平稳定的重要性。

联合声明将突出新安保文件载明日本自卫队拥有“反击敌方导弹发射场”的能力，作为日美具体深化防卫合作的象征。

此外，双方也将再次确认《日美安全保障条约》第五条适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼台）。

日本去年12月完成修订国家安全保障战略等三份文件，加强日美同盟合作。去年，岸田向到访东京的美国总统拜登承诺，日本将加强防卫能力和大幅增加防卫经费。这次访美是岸田向拜登说明相关进展的机会。

分析称，岸田此次出访欧美，希望通过外交手段加强他在国内的地位。自民党一些要绊倒岸田势力的反对派，目前利用他提出的“增税补防务预算”制造杂声。因此，不排除岸田希望得到美国的支持，以消除内部压力。

《现代商业》周刊的评论认为，去年是日本周边国际环境剧变的一年，首先是2月俄罗斯入侵乌克兰，接着是美中矛盾激化、台海危机及朝鲜接连发射导弹。岸田这次出访将更具体地向外界展现日本有决心发挥军事影响力。

日拟于琉球群岛增建130座弹药库

另据《日经新闻》报道，日本国防部计划在西南部琉球群岛增建约130座弹药库，以应对台海危机。新建弹药库分布在琉球群岛，从九州南端延伸至冲绳等。国防部估计未来10年陆上自卫队需要新增90座弹药库，海上自卫队则需40座，其中70座将于未来五年落成。

此外，国防部考虑与美国商讨，让自卫队共用驻日美军基地。