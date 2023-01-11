世卫月底检讨冠病警戒级别 亚洲旅游业者盼中国客回流

（首尔／东京／曼谷路透电）世界卫生组织突发事件委员会预定本月27日开会，探讨冠病疫情是否仍然是全球紧急情况。另一边厢，疫情重创旅游业，韩国、日本和泰国等亚洲国家的旅游业者乐见中国重开边界，期待中国及其他地区的旅客能尽快回流。

世卫组织发言人德赖斯代尔星期二（1月10日）在日内瓦的新闻发布会确认委员会开会的时间。突发事件委员会负责向世卫组织总干事谭德塞提出建议，由他宣布疫情是否仍是“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。这是世界卫生组织的最高警戒级别。

多名主要科学家和世卫组织顾问认为，由于感染率高的中国取消了清零政策，现在宣布疫情结束可能还为时过早。

在冠病疫情暴发前，中国是全球最大的出境旅游市场，中国游客每年在全球旅游市场的消费高达2550亿美元（近3395亿新元）。自三年前中国封锁边境以来，许多依赖旅游业的企业和员工陷入经济困境。

在韩国首尔明洞区营业的商家希望政府不要限制中国旅客入境。49岁的崔大成在明洞售卖服饰等商品约30年，目前靠送餐维持生计。他说：“我不怕感染冠病……我们过得很艰难，我希望更多的中国人到来，政府不要限制他们入境，这样我才有生意做。”

东京浅草区一家服装店的销售经理永山正树说，公司九成的员工会说英语，公司考虑增聘会说华语的人手。

中国重开边境的第二天（1月9日），厦门航空班机从中国厦门飞抵泰国曼谷素万那普机场，泰国副首相兼卫生部长阿努廷、交通部部长萨撒扬、旅游和体育部部长皮帕等到机场迎接。泰国期望中国游客今年能翻一番，达1000万人次，接近2019年疫情前1100万人次的水平。

泰国旅游车协会主席瓦苏彻说：“旅游巴士运营商闲置车辆三年多，现在正安排车子接受检查。”

53岁的基萨南在曼谷当了14年的旅游巴士司机，他说，他在疫情前每周工作六天，但后来减少到大约只有一天。

旅游网站携程集团数据显示，上个月26日至本月5日，有关出境游的搜索量比两周前多83%。泰国、日本、韩国、澳门、香港、台湾、新加坡、澳大利亚和美国是最多人搜寻的目的地。

自上个月26日中国宣布重开边境以来，可能受惠的公司，如泰国机场公司、韩国化妆品制造商等股价表现强劲。但由于好些国家对中国旅客设限，一些企业的看法较为谨慎。

航空数据分析公司Cirium数据显示，往返中国的国际航班仅为2019年运力的11％，这导致21日开始的一周农历新年假期的机票价格居高不下。

香港零售管理协会主席谢邱安仪上周说：“我们乐见中国重开边境，但请不要预期边境重新开放后业务会迅速增加……内地疫情依然严峻，需要时间恢复，内地消费依然疲弱。”协会代表的零售店共有9000多家。

世卫吁各国考虑规定长途航班乘客戴口罩

另一方面，世卫组织欧洲紧急事务办事处高级官员莫尔伍德星期二在发布会上说，由于冠病变异毒株在美国迅速传播，各国应考虑规定乘客在长途航班上戴口罩，以应对奥密克戎最新亚型变异株XBB.1.5。

她说，各国应向来自这个变异株广泛传播的所有地区乘客落实这项规定。欧洲也发现XBB.1.5变异株，目前病例不多，但在持续增加。