美国众议院以压倒性票数通过议案,将成立一个中国事务专责委员会,来制定全面策略,应对中国构成的挑战。

众议院星期二(1月10日)以365票对65票同意,成立“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)。