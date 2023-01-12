美加州风暴夺17人命 18万家庭企业断电

（蒙特西托综合电）最新一波的太平洋风暴给美国加利福尼亚州带来狂风暴雨，造成至少17人丧命，18万户家庭和企业断电，近5万居民接到疏散令。

美国气象局星期二（1月10日）说，超过3300万加州人全天受冬季风暴威胁，尤其是南加州的阵风时速超过64公里。

气象局预计，风暴将持续至1月中旬。

根据追踪美国境内断电情况的网站PowerOutage.US的数据，截至星期二中午（新加坡星期三凌晨4时左右），强风对加州电网造成严重破坏，导致18万户家庭和企业断电。

风暴还引发洪水和泥石流，城市街道变成河流，泥石流阻断高速公路，靠近加州海岸的101号美国国道已被加州公路巡逻队关闭。101号美国国道是连接加州北部和南部的主要高速公路，重新开放时间尚未确定。

洛杉矶部分地区被大水淹没，加州全境有将近5万居民被令疏散。加州州长纽瑟姆说，自今年年初以来，风暴已造成至少17人死亡。

此外，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）星期二发布报告说，去年因气候变化导致的极端天气使美国蒙受超过1650亿美元（约2198亿新元）的损失。

风暴频率强度不断增加 专家：是气候变化征兆

专家说，此类风暴的频率和强度不断增加，夹杂着极端高温和干旱期，是气候变化的征兆。

气象局上月22日发布暴风雪警告称，“千载一遇”的风暴导致美国中部气温骤降。

次日，美国出现大范围极端严寒天气，受影响人数超2亿4000万人。大雪、狂风和极冻的空气席卷美国大部分地区，包括通常气候温和的南部各州。