世卫：虽合作降春运传播风险 中国仍不提供疫情数据

（日内瓦综合电）世界卫生组织正同中国合作，应对春运引发病例激增的风险，但是中国依旧不提供所需的疫情数据。

中国去年12月取消清零政策后，冠病病毒在全国范围传播，但世卫说依然没能从中方获得足够的信息，对中国疫情恶化风险进行全面评估；在与中国就如何降低春运传播风险进行合作时，世卫同样面对疫情信息缺乏的问题。

世卫警讯和反应协调部门主任马哈茂德说：“我们一直与中国的同行合作。”他说，对于大批民众从高风险地区往低风险地区移动，以及检测和诊所的部署，中国当局制定了多项策略。“但为了更好地掌握情况，我们需要这些疫情数据。”

世卫指中国冠病死亡病例依然被严重低估。世卫紧急项目执行主任瑞安批评，北京对构成冠病死亡的定义狭窄，并指出“须鼓励公共卫生系统中的医生报告这些病例，而不是不鼓励他们这样做”。

根据官方数据，自上个月以来，中国14亿人口中只有37人死于冠病。

相比之下，瑞安赞扬美国当局的合作。当前，奥密克戎亚变种XBB.1.5正在美国迅速传播。瑞安说：“在与世卫组织就数据和这些数据的影响进行接触方面，美国展现了极大的透明度。”

世卫疫情应对技术主管范克尔克霍夫说，华盛顿已经提供迄今为止有关XBB.1.5的几乎所有可获取的数据。

由于美国的极度透明，瑞安说，这是世卫不支持其他国家采取措施，监测来自美国的旅客的原因之一。但对于中国，他说：“在缺乏数据的情况下，各国决定采取预防措施，世卫认为这是可以理解的。”

然而，中国官员似乎不打算改变做法，并已停止更新数据。

据彭博社报道，中国已经连续三天没有更新冠病数据。中国上次发布冠病感染最新情况是在星期一（1月9日），其中包括确诊病例数以及重症和死亡病例数。

彭博社多次致电中国疾病预防控制中心和国家卫生健康委员会疾控部门都无人接听。

卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年星期三（1月11日）说，没有必要对每个个案的死亡原因进行调查。他强调，大流行期间，重点任务应该是救治病人。

世卫：XBB.1.5变异株或导致更多病例

中国外交部发言人汪文斌星期四在例行记者会上说，中国一直以“公开透明”的方式与国际社会分享信息和数据。他说，中国就当前形势、病毒变种和疫苗接种等情况与世卫组织进行了深度沟通。

另外，世卫组织星期三发布XBB.1.5风险评估，指这个变异株可能导致更多病例。

这份评估指出，从去年10月22日至今，世卫组织共收到来自38个国家报告的5288份XBB.1.5病毒基因测序，其中有82.2%来自美国。

评估显示，根据XBB.1.5的遗传特征以及对其早期传播增长速度的估计，这个变异株可能会造成感染率的增加。但由于体现XBB.1.5传播增长优势的数据仅来自美国一个国家，世卫组织目前对这一评估的“总体信心很低”。

世卫组织也说，对XBB.1.5致病严重程度的评估仍在进行中，当前未发现这个变异株带有已知可能改变致病严重程度的突变。

XBB.1.5是迄今为止传播性最强的冠病毒株。这个变异株也更善于躲避人体因先前感染或疫苗接种获得的免疫保护。