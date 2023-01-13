加强合作应对中俄挑战 美日安保条约扩大涵盖太空

随着中国在卫星领域取得快速进展，美国国务卿布林肯说，美日同意一旦面对“瞄向太空、来自太空或在太空内”的攻击，就可以启动共同防御条约第五条，即一方遭到攻击，就是对两国的攻击。

（华盛顿综合电）美国和日本的国防部长与外交部长在华盛顿举行“2加2”会谈后，星期三（1月11日）宣布加强安全合作，共同应对中国及中俄关系构成的日益严峻挑战。

美国国务卿布林肯在国务院举行的联合记者会上说，美日同意中国是两国及盟友面对的最大共同战略挑战，双方同意把美日安保条约条款扩大到太空领域。

随着中国在卫星领域取得快速进展，布林肯说，美日同意一旦面对“瞄向太空、来自太空或在太空内”的攻击，就可以启动共同防御条约第五条，即一方遭到攻击，就是对两国的攻击。

日本外长林芳正说，美日官员对中俄扩大军事合作感到担忧。

美国防长奥斯汀星期三宣布，考虑到“竞争激烈的环境”，美国将提升驻日部队，部署更灵活更具韧性的机动部队，增强情报、监视和侦察、反舰和运输能力。

美国驻日部队的人数不会改变，但美军反舰导弹将随重组后的2000人海军陆战队到日本，预计将在2025年完成部署。目前在日的美军人数多达5万4000人。

美防长：提升驻日部队 增强情报能力

美方官员也说，今年春天将部署一个由约300名美军和13艘军舰组成的独立陆军连，协助运送美日两国的军队与装备，以便在行动时迅速分散部队。

奥斯汀在记者会上说：“我们最近看到的是中国军队一些非常的挑衅行为，以及他们要建立新常态的企图。”但他不认为中国会在短期内攻打台湾。

美日会后发表联合声明说，美国将通过重组驻日美军，以更好地遏制和应对日益增加的地区威胁。两国将在日本西南部岛屿这个与中国局势非常紧张的地方举行联合演习。

两国也承诺联合研发高超音速武器的先进材料和测试设施等，并探讨共同开发未来的拦截器。美日还呼吁与韩国举行以弹道导弹防御、海事安全和反潜战为主的联合军演。

林芳正指出，日美双方都有一个现代化同盟的愿景，要在新的战略竞争时代取得胜利。

日本上月宣布新国家安全战略，计划到2027年把国防开支在国内生产总值（GDP）的比重增至2％，并将采购能够打击1000公里以外船只或陆基目标的导弹。

日本首相岸田文雄将在星期五访问华盛顿，并会晤拜登总统。拜登政府一名高级官员对路透社说，拜登和岸田预计会讨论安全问题和全球经济，以及控制对华半导体出口等问题。