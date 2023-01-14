韩警公布调查结果 梨泰院惨案是公职人员过失所致

韩国警方星期五（1月13日）公布首尔梨泰院踩踏事故最终调查结果，称此惨案是应对国民安全负责的公职人员过失所致人祸。但韩国舆论认为，只有六名公职人员被拘留，高官都被判定“无嫌疑”，调查结果缺乏社会正义。

韩国警察特别调查本部13日召开最后一次记者会，公布梨泰院踩踏事故调查两大核心内容，即“案发经过”和“责任人处罚”的调查结果。特别调查本部将事故原因归结为“人潮拥挤”引发的严重挤压。

调查本部说，此次惨案是地方管辖自治团体和警察、消防等具有预防与应对灾难责任的机关，事前没有制定安全对策或制定对策不当而引发的“人祸”。

调查本部以现场监控画面和模拟测验来判断，事发当天（去年10月29日）傍晚起，大量人群聚集在世界美食街周边，晚上9时左右起因为拥挤人群难以自由移动。当晚10时13分，人群被推挤到事发的3米宽巷子里，多人在一酒吧前几乎同时摔倒，接着后方的人群不断被推倒。

据推测，晚上9时到10时30分之间，事发巷子人群密度为每平方米六人至10人，每名遇难者承受压力为224至560公斤。严重挤压持续10分钟以上，最终造成158人主要因窒息死亡，另外196人受伤。

一名伤者因两名朋友不幸遇难，心理受到创伤，接受心理治疗后，未能疗愈，最终选择轻生，政府决定将他也列为遇难者，死亡人数因此定为159人。

仅六人被逮捕 高官都被判定“无嫌疑”

对于责任问题，特别调查本部判定，警察、区厅、消防和首尔交通公社等机构的28人涉嫌业务过失致人死伤等被立案，其中龙山警察署署长李林宰和龙山区厅长朴熙英等六人被逮捕，首尔警察厅长金光浩等17人被不拘留移交检方。

特别调查本部认为，很难追究行政安全部、首尔市、警察厅的具体责任。

对此，梨泰院惨案遗属协会表示，行政安全部是负责国家安全管理的单位。事发当时，行政安全部长李祥敏下达了怎样的指示？采取了怎样的应对措施？人们都无法知道。他为何没有接受调查？这表示此次调查并没有彻底完成。

曾经是执政党议员的刘承旼指出，特别调查本部立案的对象都是警察、龙山区厅、消防局的实务负责人。行政安全部、警察厅、首尔市的高层全部被判定为“无嫌疑”。对国民安全应该负更大责任的行政安全部长和警察厅厅长如果都没有罪责，韩国怎么称得上是法治国家？