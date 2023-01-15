拜登：坚守同盟承诺 美国将致力于日本防务

拜登星期五同到访的岸田会谈时指出，现在是美日联盟的一个“非凡时刻”，两国的关系从未像现在这样紧密。他也赞扬日本采纳新的国家安全战略，使国防开支以空前幅度扩大。

（华盛顿综合电）美国总统拜登同日本首相岸田文雄举行峰会时表明，美国“全心、彻底、全面地”坚守对美日同盟和日本防务的承诺，并赞扬日本大幅增加军事开支。

拜登星期五（1月13日）同到访的岸田会谈时指出，现在是美日联盟的一个“非凡时刻”，两国的关系从未像现在这样紧密。“我要清楚表明，美国全心、彻底、全面地坚守我们的联盟，重要的是，致力于日本的防务。”

拜登感谢岸田促进两国在科技和经济领域密切合作，他尤其盛赞日本采纳新的国家安全战略，使国防开支以空前幅度扩大。他说，美日正在这个基础上推进军事同盟现代化。

日本上月宣布新的国家安全战略，调整维持了近半个世纪的国防开支预算原则，要在2027年之前把军费在国内生产总值（GDP）的比重从1%增至2％。

岸田说，日本的新国防战略是要确保地区的和平与繁荣。他指美日正面对近代最具挑战性和最复杂的安全环境，未来两国须发挥的作用会越来越大。

拜登说，来自中国、朝鲜和俄罗斯的威胁是美日决定加强集体安保的原因。

岸田：中国是美日最关键挑战

岸田过后在约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院演讲时进一步说，中国是美日面对的最关键挑战，美日和欧洲绝对有必要团结起来，共同应对与中国的关系。

他说，中国对国际秩序的看法在某些方面与美日的观点不同，甚至是它们“无法接受的”。“中国必须做出战略决定，遵守既定的国际规则，不能也不会以违反这些规则的方式改变国际秩序。”

岸田也说，俄罗斯侵略乌克兰开启了一个危险的新时代。“如果对任何要以武力改变现状的单方面企图视而不见，这个情况就也可能在世界其他地方发生，包括亚洲。”

美日领导人在峰会上除了讨论安保和全球经济课题之外，也讨论了控制对中国出口半导体的问题。

双方会后发表的联合声明说，两国将强化在经济保障方面的共同优势，包括保护和促进半导体等关键和新兴技术。

美国去年10月宣布限制对华出口关键技术，以削弱中国发展自家半导体供应链的能力。日本和荷兰原则上同意跟随美国的这些严格出口限制。

美日安保条约 涵盖范围扩大到太空

美日的国防部长与外交部长星期三先在华盛顿举行了“2加2”会谈，同意把美日安保条约涵盖的范围扩大到太空。

日本外长林芳正和美国国务卿布林肯星期五在美国宇航局总部，签署了和平太空探索协议，岸田在场见证。

布林肯说，这份协议将使两国的太空合作“达到新的高度”，并加强彼此在太空技术与运输、机器人月球探勘等领域的伙伴关系。