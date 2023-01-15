美官方初步数据显示 辉瑞二价疫苗疑导致中风 但仍须进一步调查

（华盛顿综合电）美国官方的初步数据显示，辉瑞的冠病二价疫苗可能和65岁以上的人中风有关联。不过当局强调，这是初期发现，还不能代表真正的临床风险，仍须进一步调查。

报告未经深入科学研究 美官员鼓励继续接种

美国联邦官员也表明，这是未经深入科学研究的初步报告，存在实际风险的“可能性很小”，并继续鼓励六个月及以上人群接种疫苗追加剂。

美国疾病控制与预防中心（CDC）和美国食品和药物管理局（FDA）星期五（1月13日）说，在CDC多个疫苗安全数据库当中，其中一个的数据显示辉瑞的冠病二价疫苗可能存在问题，即65岁以上的人接种21天后，比接种后22天至44天更可能出现缺血性中风（ischemic stroke）。

缺血性中风也称脑缺血，导因是向脑部供血的动脉阻塞。

不过，CDC和FDA在声明中指出，其他大型研究、CDC的疫苗不良事件报告系统、其他国家的数据库，以及辉瑞的数据库都没有指向这样的安全问题，当局还必须展开更多调查。

这两个政府机构说：“尽管目前整体数据表明，疫苗安全数据链（Vaccine Safty Datalink）发出的信号不太可能代表真正的临床风险，但我们认为，让公众知道此信息非常重要。”

CDC的疫苗安全数据链是覆盖全美的大型卫生系统网络，通过个人电子健康记录收录有关疫苗安全性和有效性的数据。

根据CDC的数据，在接种辉瑞二价疫苗的55万名65岁及以上群体中，有130人在三周内发生缺血性中风，但当中无人因此死亡。

辉瑞和德国合作伙伴BioNTech则发声明说，已获悉有少数65岁及以上的年长者在接种它们的二价疫苗后发生缺血性中风的报告。

不过，这两家制药公司强调，它们或CDC或FDA，都没有在美国和全球众多的其他监测系统中观察到类似情况，也没有证据表明缺血性中风与它们的冠病疫苗有关。

莫德纳（Moderna）二价疫苗尚未发现这方面的安全问题。CDC和FDA也继续建议六个月及以上人群及时接种疫苗追加剂。

在美国，至今满65岁的人只有39%打了二价疫苗追加剂；五岁或以上的儿童则只有16%。

辉瑞和莫德纳的二价疫苗是针对冠病毒株奥密克戎BA.4和BA.5而研发。此前，也有少数人在接种辉瑞或莫德纳的信使核糖核酸（简称mRNA）疫苗后，出现心肌炎或心包炎的情况。