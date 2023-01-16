包括病株分类和后续发展 世卫促中国提供更多数据

（日内瓦综合电）中国星期六（1月14日）通报一个多月有近6万人死于冠病后，世界卫生组织进一步要求中国提供更多冠病局势详情，包括不同病株的分类数据和后续发展的更多细则。

世卫组织说，总干事谭德塞与中国国家卫生健康委员会主任马晓伟通电话时，强调了中国与世卫组织深化合作和提高透明度的重要性。

中国政府自放弃冠病清零政策以来，就一直被指低报死亡病例。尽管火葬场和医院人满为患，但去年12月至1月初，中国只通报20多起冠病死例。那是因为中国12月底收窄冠病死例定义，即只有冠病检测呈阳性并死于肺炎或呼吸衰竭者，才会被判定为死于冠病

中国星期六扩大了冠病死例的定义后，通报去年12月8日至今年1月12日，全国医疗机构累计发生在院的冠病相关死亡病例为5万9938起。由于这只是医院死例，总死亡人数可能更高。

世卫组织欢迎中国就当前疫情提供更多数据，包括门诊、住院、重症和住院死亡等数字。

世卫组织正进行分析，指数据显示感染个案、住院和须深切治疗的个案都有回落，而由奥密克戎变异株引起的本轮疫情，对长者和有基础疾病的人造成较大影响，情况与其他国家相似。

世卫组织的声明说，它正在分析这一组信息，以更好地了解当前中国的流行病学状况以及这一波疫情对中国产生的影响。

声明说：“世卫组织要求中国继续与我们和公众分享此类详细信息。世卫组织还注意到，中国卫生当局已做出努力，在各个层级加强对入院患者的治疗，包括重症护理。”

世卫组织也说，尽管中国此前已报告，中国目前传播的冠病病毒是奥密克戎亚变种BA.5.2和BF.7，但世卫组织继续要求中国共享进一步的病毒基因测序结果，以便开展更深入的种系发生学分析。

此外，世卫组织还要求中国与该组织负责研究病毒进化、临床护理和其他工作的技术小组保持合作。世卫组织也将继续向中国提供技术咨询和支持，并参与分析疫情形势。

卫健委主任马晓伟：双方已开展多次技术交流

另据新华社报道，马晓伟与谭德塞通电话时，主要就当前疫情防控工作交换意见。

马晓伟说，中国自疫情初期就同世界卫生组织和各国分享信息，最早鉴别出病原体并分享基因序列，并同世界卫生组织建立技术交流机制。中国因时因势主动优化调整疫情防控政策以来，双方已开展多次技术交流。中国将一如既往支持世界卫生组织发挥作用，团结国际社会一道抗击疫情。

新华社也说，谭德塞高度赞赏中国政府疫情应对努力，感谢中国与世界卫生组织长期进行疫情技术交流、分享疫情信息数据。双方一致同意继续加强疫情防控技术交流合作，共同维护全球卫生安全。