国际货币基金组织警告：碎片化或导致全球经济萎缩达7％

国际货币基金组织在报告中说，如果还出现科技脱钩情况，一些国家的产出可能萎缩8％至12％。此外，即使全球经济碎片化程度有限，全球地区生产总值也会萎缩0.2％。

（华盛顿综合电）国际货币基金组织最新报告指出，全球经济经过数十年一体化后，如果如今陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7％。

国际货币基金组织（IMF）进一步警告，如果还出现科技脱钩情况，一些国家的产出可能萎缩8％至12％。

IMF在星期天（1月15日）发表的报告中说，即使全球经济碎片化程度有限，全球地区生产总值（GDP）也会萎缩0.2％。至于国际货币体系和全球金融安全网所受冲击，则有待进一步评估。

报告指出，在2008年至2009年全球金融危机后，全球商品和资本流动趋于平稳，而贸易限制情况则加剧了。“冠病大流行和俄罗斯入侵乌克兰进一步考验了国际关系，并加深了人们对全球化益处的怀疑。”

报告说，多年来持续深化的贸易关系已使全球贫困人口大幅减少，发达经济体的低收入消费者则因物品价格普降而受益。贸易联系减弱将使得低收入国家以及发达国家中较不富裕的消费者，遭受到最不利的打击。

此外，对跨境移民施加限制，移民输入国就无法获得宝贵技能，移民输出国获得的汇款将会减少。资金流动减少将影响外来直接投资，而国际合作减少将影响重要的全球公共产品供应。

碎片化越严重 各国所须承担成本越高

IMF说，现有研究表明，全球经济碎片化越严重，各国承担的成本就越高，而科技脱钩将显著加大贸易限制造成的损失。

报告提到，随着全球经济进一步转向“金融区域化”以及“全球支付系统碎片化”，新兴经济体和低收入国家面对的风险最高。

“金融区域化”指的是，单一区域国家展开协调，在金融领域内寻求结合，最终实现统一货币体系。

报告说：“随着各国减少对风险的分担，宏观经济波动恐将加大，危机将更为严峻，并使各国的缓冲机制承受更大压力。”

IMF分析说，这可能削弱国际社会支援身陷危机国家的能力，未来要为主权债务危机制定解决方案也将变得更复杂。