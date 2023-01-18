美中贸易额有望再创新高 显示两国经济联系仍强韧

（纽约彭博电）美国和中国之间的贸易额有望再创新高，显示尽管美方频频发表中国威胁论，以及外界对中美经济可能脱钩感到担忧，这两个全球最大经济体之间的经济联系仍强韧。

美国截至11月的官方数据预示，到2月7日最终报告出炉时，2022年中美之间的进出口总和将创下历史新高，或至少非常接近破纪录。北京刚刚发布了它的全年数据，显示中美贸易额创纪录，达约7600亿美元（约1万亿新元）。

不过，值得注意的是，由于美国进口需求降温，以及中国面对疫情防控带来的问题，双边贸易去年底有所放缓；加上贸易数据也未根据通货膨胀进行调整，这意味着更高的贸易额可能不会转化为更大的出货量。

尽管如此，在美国两党都一致主张对华强硬之际，这样的贸易数字仍属惊人。这些数据说明，即使美国试图阻止中国前进，中方也在尽力抗衡美国的全球影响力，这两个经济体交织的程度依然很深。

近期，两国的关系出现了一些积极的迹象，包括中美首脑11月首次面对面会晤，以及美国国务卿今年内会访华，但两国的分歧不太可能轻易解决，例如台海和南中国海问题，以及美国全力阻止中国获取关键的半导体科技。

美国布鲁金斯学会外交政策高级研究员多拉尔认为，中美在打科技战的同时，仍可保持非常稳固的贸易关系。“一切以经济效益为基础，这是企业都想要的，这使它们可以向消费者提供商品和服务。”

中方也很可能有类似盘算，因为它的经济增长以出口为导向，而这是它提高国民生活水平和维持稳定的关键。

以上这些都说明了为何有特朗普和拜登政府加征关税的操作，双边贸易仍然蓬勃。

至于技术霸权之争，专注于半导体行业的私募股权和风险投资公司默里·希尔集团的合伙人伯恩斯说，这未必会导致更大的贸易裂痕，因为两国有不同的目标；美国寻求的是技术领导地位，中国要的是技术自主权。

近年来日益加剧的政治紧张对固定资本流动的影响可能大于对贸易的影响。

美国公司对中国的新投资已经放缓。对此，荣鼎咨询集团（Rhodium Group）负责追踪中美直接投资的哈内曼说，业界担心中国的增长前景，以及不断升温的地缘政治局势。然而，全球许多公司在衡量了风险与回报之后，仍选择继续在中国运作。

美国智库欧亚集团高级分析师怀恩说，虽然有关脱钩的口舌之争沸沸扬扬，但中美会发现，“就算不是不可能，它们也很难完全切断彼此的经济联系”。