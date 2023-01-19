酿14死包括多名高官 乌克兰坠机内长身亡引关注

（基辅综合电）乌克兰内政部长莫纳斯特尔斯基乘坐的直升机，星期三（1月18日）在首都基辅郊外一所幼儿园附近坠毁，造成至少14人死亡，包括他和内政部多名高官在内，目前尚不清楚直升机坠毁原因。

乌克兰当局暂时也没提到俄罗斯在事发地区发动袭击，但分析人士认为，俄乌战事期间，内长突然去世事关重大，乌克兰势必关注坠机原因。俄罗斯暂时未对这起事故发表任何谈话。

42岁的莫纳斯特尔斯基负责乌克兰境内的警察和安全事务，是俄乌战争爆发以来去世的乌克兰最高级别官员。乌克兰总理什梅加尔当天即刻委任警察总长克莱门科为副内长，暂代内长职务。

克莱门科当天稍早时证实，2021年由总统泽连斯基任命为内长的莫纳斯特尔斯基，以及内政部第一副部长叶宁和同部门的国务秘书卢布科维奇等高级官员不幸在事故中罹难。

泽连斯基已下令安全部门调查事故肇因。乌克兰空军发言人说，调查工作至少需要几个星期才有结果，现在谈论事故原因还言之过早。

乌克兰当局指出，出事的直升机于当地时间星期三早上，在基辅东部布罗瓦里镇（Brovary）一所幼儿园和一栋住宅楼附近坠毁，造成14人丧命，包括一名儿童，另有25人受伤。

基辅州州长库勒巴稍早时指事故导致18人死亡，紧急服务部门后来修正死亡人数为14人。

泽连斯基形容这起直升机坠毁事故是一场“可怕的悲剧”。他事发后发声明指出，当局仍在确认伤亡人数，而他已要求安全部门和警方展开调查。

他也在通讯应用Telegram上提到，出事的直升机属于国家紧急服务中心；直升机坠毁后，在现场引发大火。

据报道，坠毁的是法国制造的“超级美洲豹”直升机，事发时正在执行任务。俄罗斯卫星网引述泽连斯基办公室副主任季莫申科指出，遇难的乌克兰内政部领官员当时乘坐直升机准备前往乌境内一个“热点”地区。

他说：“目的是出差，前往境内一个热点地区，那里正在开展军事行动，内长就是前往那里。”

美国智库外交政策研究所研究员赫斯告诉半岛电视台，由于目前乌克兰仍受到俄罗斯攻击，冲突不仅涉及直接打击，还包括网络战，因此，乌方必会高度关注这起坠机事故的肇因。“我们已经看到企图针对俄罗斯占领军官员和乌克兰安全官员的暗杀，所以这（直升机坠毁）自然会引起怀疑。”