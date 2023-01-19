刘鹤与耶伦苏黎世会谈 同意就多课题密切认真沟通

（苏黎世综合讯）中国副总理刘鹤和美国财政部长耶伦星期三（1月18日）在瑞士苏黎世举行面对面会谈，双方同意在宏观经济事务、气候变化等相关课题进行密切和认真的沟通。美国财政部也宣布，耶伦不久将访问中国。

综合路透社、法新社报道，自耶伦出任美国财长以来，曾三次通过视频与刘鹤进行会谈。两人星期三在苏黎世进行首次面对面的闭门会谈，长达两小时半。

美国财政部过后发出的文告，形容两人的会谈“坦诚、有实质性和建设性”。双方同意在联合国、二十国集团主要经济体和亚太经济合作组织内部，在双边和多边基础上加强气候变化和经济事务方面提升合作。

耶伦在两人闭门会谈结束后告诉媒体：“我们有共同责任证明中国和美国可以管控彼此的分歧，防止竞争演变成冲突。虽然我们有分歧之处，我们会直接传达，我们不应容许误解，尤其那些因缺乏沟通而产生的误会，不必要地恶化我们的双边经济和金融关系。”

标志着中美关系 继习拜会后再迈前一小步

刘鹤则是根据准备好的讲稿表示：“我们确实面对困难，但正如习近平主席所说，我们只有一个地球，而办法总是比困难多。我们必须始终着眼于大局，尝试正确管控好分歧，寻求共识。”他还说，中美两国需要在气候变化、经济等议题上“认真沟通”和协调。

两人星期三的会谈是全球两大经济体最新寻求恢复接触所作出的努力。尽管两国关系在近几个月有所趋缓，但双方最近在一些课题，如贸易政策、债务免除、芯片限制、台湾和乌克兰等问题的交锋仍持续。

根据美国财政部文告，耶伦也向刘鹤表示，她期待在不久的将来能够前往中国访问，并欢迎她的中国同行到美国进行访问。这一消息是继美国官员证实国务卿布林肯将在2月5日至6日访问中国，并与中国新任外长秦刚会面。布林肯预计将推动两国恢复双边高层接触，包括军事对话。

在中美竞争日益激烈之际，美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月在印度尼西亚峇厘岛进行首次面对面会晤。两国领导人当时承诺加强沟通，并恢复了一些对话机制与合作项目。

彭博社评论，耶伦和刘鹤的会议预计不会化解两国的关键问题。随着中国新领导班子出炉，刘鹤预计将在几个月内卸下副总理职务，两人在会议的任何融洽关系也将是短暂的。然而，两人的会面标志着中美关系继习拜会后再次迈前一小步。