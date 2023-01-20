称已无精力继续领导国家 新西兰总理阿德恩突然宣布辞职

新西兰总理阿德恩在记者会上强忍着泪水说，担任总理五年半，有很大的满足感，却也充满挑战。她强调，她退下不是因为工作艰巨，而是相信其他人会做得更好。

（惠灵顿综合电）新西兰总理阿德恩星期四（1月19日）突然宣布辞职，震惊国内外。她自称“已经没有精力”继续领导国家，2月7日会是她在任的最后一天。

执政工党将在本星期天（22日）投选新党魁以继任总理。阿德恩表明，为避免补选，她会继续担任国会议员，直到10月14日举行全国大选。

42岁的阿德恩在记者会上强忍着泪水说，担任总理五年半，有很大的满足感，却也充满挑战。她强调，她退下不是因为工作艰巨，而是相信其他人会做得更好。

“我知道宣布这个决定后会引发很多议论，到底‘真正’的原因是什么……从政者也是人，我们尽我们所能付出，能多久就多久，直到不能为止。对我来说，是时候了。”

她说，她暂无其他计划，但希望有更多时间陪伴家人，尤其是她的四岁女儿和伴侣。“我要告诉娜芙，你今年就要上学了，妈妈期待能够陪伴在你身边。至于克拉克，我们终于可以结婚了。”

阿德恩也说，她有信心工党会在来届大选中胜出。可是，根据上个月的最新民调，工党的支持率（33％）落后于反对党国家党（38％）五个百分点。

政治评论员托马斯说，阿德恩辞职令人吃惊，虽然民调显示工党支持率大不如前，但她仍是新西兰最受欢迎的政府领袖。另一些专家认为，阿德恩辞职正是为了让工党可以在大选前重新定位，让选民看到该党以民间最关心的课题为重心。

疫情初期严控措施受褒扬 长期零容忍策略被批太严苛

阿德恩在冠病疫情暴发初期采取严控措施，把病毒挡在国门之外而广受褒扬，但她长期维持零容忍防疫策略也在国内被批为过于严苛。

过去一年，新西兰的通货膨胀率升至近30年最高、央行大幅调高利率，以及犯罪率上升等，都使阿德恩政府的信誉受损。

民众对阿德恩的评价毁誉参半。对她辞职表示惋惜的人认为，她是“最好的总理”，关心人民也具同理心；对她下台表示高兴的人则认为，她把经济搞得一团糟，包括导致粮食价格飞涨。

执政党和国家接下来将由谁领导是当前重点。新西兰副总理兼财长罗伯逊（Grant Robertson）已经表明不会参加党魁和总理选举，其他可能人选包括教育兼警察部长希普金斯（Chris Hipkins）、司法部长艾伦（Kiri Allan）、交通兼移民部长伍德（Michael Wood），以及外长马胡塔（Nanaia Mahuta）。

阿德恩于2017年出任总理时年仅37岁，是新西兰史上第三位女总理，也是1856年以来最年轻的总理。她令人激赏的表现包括在克赖斯特彻奇发生恐袭事件后的反应。

2019年3月，一名澳大利亚男子闯入两座回教堂乱枪扫射，导致51人死亡，40人受伤。阿德恩除了谴责恐怖主义，也呼吁各方团结应对威胁，并加强对枪械的管控。

澳洲总理阿尔巴尼斯说，阿德恩向世界展示了“如何用智慧和力量来领导国家”。美国驻新西兰大使尤德尔称赞她是一位“了不起的世界领袖”。