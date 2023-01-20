刘鹤耶伦私下讨论分歧 显示中美要淡化紧张局势

（华盛顿彭博电）中国国务院副总理刘鹤与美国财政部长耶伦首次面对面会晤时，把握短暂的茶歇时间，私下讨论了一些分歧。这一举动释放出中美要淡化紧张局势，同时突出两人会谈具建设性基调的信号。

中美都形容星期三（1月18日）在苏黎世举行的会议，是朝着改善对话迈出的一步，也是就分歧坦诚交换看法的机会。

耶伦当天在闭门会晤前的简短公开讲话中说：“我们有责任证明，中美能妥善处理分歧，防止竞争演变为近乎冲突……我们不允许误解，特别是缺乏沟通造成的误解，不必要地导致双边经济和金融关系恶化。”

刘鹤：会谈气氛融洽 成果积极涉及议题广泛

刘鹤在会谈后接受凤凰卫视记者专访时说，这次与美方会谈气氛融洽，成果积极，涉及议题广泛。他希望这次瑞士之行让全球市场看到，中国在经历了疫情之后“又回来了”，并会加强与世界的合作。

刘鹤说，双方从9时30分开始一直谈到12时许。若不是因为美方要上飞机，可能会谈得更长。“整个谈话是非常专业，非常坦诚，非常深入的。可以说我们对中美关系的发展，对现状以及下一步双方如何加强合作进行了全面的讨论。根本的目的还是落实两国元首在峇厘岛达成的重要共识。”

刘鹤说，双方也就气候变化领域、金融、能源、粮食安全、减债等各个方面充分交换了意见，表达了各自的核心关切。

一名要求匿名的美国官员透露了刘鹤与耶伦会晤的情况。他说，在预定的茶歇期间，两人退到会议室一角，仅有翻译人员陪同。过了一阵子，工作人员上前询问是否应继续正式会谈，但两人不愿意被打断，私下交流谈得很好。

在接下来的正式会谈中，当来到两国存在争议的课题时，刘鹤与耶伦告诉代表团，他们已经谈了所有关键问题，因此无须再进行讨论。此前，各方预计的争议课题包括美国的出口和投资管制，北京近日对美国阻止中国获取先进半导体设备表达不满。

该美国官员说，这次会谈触及的一些关键话题包括美国压制通货膨胀、中国的房地产危机；债务沉重的中低收入国家面对的问题，耶伦特别提到了她本月将访问的非洲国家赞比亚。

赞比亚是“共同框架”的一个重要案例。“共同框架”是一些富裕国家构建的计划，旨在帮助负债国与国家和私人债权人进行债务谈判。赞比亚在2020年违约，正寻求重组约128亿美元（约170亿新元）的外债，其中约三分之一的债权人是中国。

美国财政部发布的声明称，双方的讨论“坦率、务实、具有建设性”，两人“就宏观经济和金融形势交换了看法……他们也都认同可持续发展的重要性，并将在双边和多边领域加强气候金融方面的合作”。

美国财政部也宣布耶伦今年将访问中国，继续推进两国高级官员增加接触的努力。

耶伦说，期待不久后前往中国，并欢迎中国财长官员访问美国。美国没有透露耶伦访华日期，预计会在国务卿布林肯计划中的年初中国行之后。