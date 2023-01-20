反对改革退休金制度 法国工会举行大罢工

（巴黎法新电）法国工会星期四（1月19日）举行大罢工，预计对全国交通等公共服务产生严重影响。

马克龙政府上周宣布将退休年龄上调至64岁，同时增加全额退休金申请资格的工作年限要求。此举引发法国各大工会的极大不满，并呼吁工人参与罢工示威。

有分析指出，此次工会大罢工或将影响全境铁路、巴士等公共运输系统，造成火车大面积停运和晚点、地铁部分线路关闭或暂时停摆。教师系统也将参与罢工，约70%的小学将全天罢课。法国公共电力系统已下调电网输出功率，但不会给巴黎市民带来实际影响。

此次大罢工，是12年来法国各大工会首次大团结。2010年，由时任总统萨科齐领导的政府提出改革法案，将全国退休年龄从60岁提高至62岁，遭到百万人抗议，但该法案最终仍然获得了通过。12年后，马克龙政府的又一轮改革，在当前通货膨胀和冠病大流行持续的情况下，同样遭遇强烈抵制。

早在2019年，马克龙就提出改革退休金制度，但由于冠病疫情席卷欧洲，改革计划未能实施，且引发了30年来，法国交通运输系统持续时间最长的一次罢工。

据报，约三分之二的人反对此项改革。极左工会代表马丁内兹说，此次工会如此团结，说明“问题十分严重”。他强调，工会认为这项改革“毫无公平可言”。

为应对罢工，警方已动员1万名警力。其中，约3000名警察将集中在首都区域，以避免罢工活动可能出现的“暴民”。交通部长说，法国将迎来“地狱般的星期四”，呼吁民众尽可能居家办公。