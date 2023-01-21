拜登拉拢盟友扩大对中国晶片围堵 日荷或加入美国限制对华技术出口

美国对华实施晶片出口管制，正是看准了中国高度依赖进口晶片，来发展商用和军用产品。面对美国的围堵，中国开始寻求减少对进口晶片的依赖。

（达沃斯彭博电）知情者透露，荷兰和日本这两大半导体设备制造国可能最早在本月底同意参与美国对中国的晶片围堵，敲定对华技术出口措施。

日本首相岸田文雄及荷兰首相吕特本月已在白宫与美国总统拜登讨论了他们各自的方案。

吕特星期四（1月19日）在瑞士达沃斯世界经济论坛间隙受访时表示，“相当有信心”能达成协议。

拜登政府去年10月宣布涵盖面广、针对中国的晶片出口管制措施，不仅限制美国制造的晶片制造设备出口到中国，也禁止美国公民为中国晶片制造商工作。预计日荷的对华出口限制不会如美国那么广泛，即便如此，一旦美国和日荷联手，北京可能会在获取制造最先进半导体所需的技术或人才方面，陷入更孤立的境地。

全球主要晶片设备制造公司，美国占比最多；荷兰阿斯麦公司（ASML Holdings NV）几乎垄断晶片制造当中不可或缺的光刻机生产；日本东京电子（Tokyo Electron）是全球第四大半导体设备制造商。

分析：若无法获得技术产品 中国很难制造最先进晶片

分析员指出，若无法获得上述公司的产品，中国制造商将几乎不可能组建生产线，制造最先进的晶片。

彭博社就日本及荷兰将加入美国之列，限制对华技术出口，向白宫国家安全委员会发言人质询，但对方不予置评。

半导体已成为中美战略博弈的一个主要战场。美国是晶片技术的发明者及最大供应源，中国则是全球最大的晶片市场。美国对华实施晶片出口管制，正是看准了中国高度依赖进口晶片，来发展商用和军用产品。面对美国的围堵，中国开始寻求减少对进口晶片的依赖。

对拜登而言，拉拢日本及荷兰站在同一阵线，将能加强对华围堵的力度和有效性。对日荷而言，他们则须在地缘政治考虑与失去中国这一庞大市场之间，做出衡量取舍。

美国众议院外交事务委员会主席、得克萨斯州共和党众议员麦考尔发布文告说：“赞扬拜登政府与伙伴国合作，对生产高阶半导体的设备实施出口管制”。他说将密切关注美国与日荷的谈判细节。

荷兰首相吕特受访时说，即使谈出结果也“可能不会有高调的宣布”，“目前还不清楚，这有点取决于与各国磋商的进展情况”。

美国政府宣布管制措施之后，美国一些晶片制造商警告投资者，他们可能损失来自中国的数十亿美元营收，而如果海外同行可以继续不受限制地与中国进行晶片交易，那美国制造商恐将失去市场份额。

东京电子表示，其业务已因中国客户被打压而受到影响。ASML则说，其产品在中国以外的市场也有需求量，足以弥补中国营收的缺口。