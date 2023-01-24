若成行必将引发台湾局势再升温 传美国众院议长麦卡锡今春访台

美国政治新闻网站消息指五角大楼正在为麦卡锡的出访行程初步规划，包含可能会在今春访台。若成行，“挺台派”的麦卡锡将是1997年以来第三名访台的美国国会议长，并可能使在中美元首峇厘岛会面后稍微缓解的两国紧张关系再次升级。

（华盛顿综合讯）据美国媒体消息称，美国国防部正在为众议院议长麦卡锡今年春季访问台湾进行准备。

路透社根据美国政治新闻网站Punchbowl News的消息报道，五角大楼正在为麦卡锡的出访行程进行初期规划，包含可能会在今年稍后访台的行程。

Punchbowl News引述知情官员的消息报道，拜登政府官员预计，麦卡锡将在春季的某个时间点访台，自从麦卡锡去年参选众议院议长以来，有关他计划访台的消息就甚嚣尘上，外界评估众议院共和党人将聚焦如何反制中国大陆。

由于此举可能再度使台海情势紧张升温，对美国国防部来说，规划麦卡锡访台行程的艰巨任务，除了要考量安全后勤，还要考虑到北京的回应。

麦卡锡支持佩洛西访台 并推动众院设中国委员会

麦卡锡刚于1月7日当选众议院议长，他一贯对中国大陆态度强硬，也是美国国会里坚定的“挺台派”。若他的台湾行果真成行，麦卡锡将成为1997年以来第三名访台的美国国会议长，并可能使在中美元首峇厘岛会面后稍微缓解的两国紧张关系再次升级。

美国众院前议长佩洛西去年8­月访台时，中国大陆在台湾本岛周边举行“锁台”军演，作为威吓战略。拜登政府一开始反对佩洛西访台，但她仍决定按原定行程出访。美国一些高层官员也批评，佩洛西此行违反美国长期的对台政策。

麦卡锡当时支持佩洛西访台，并表示若他当选为众议院议长，也会访问台湾。

他最近还推动众议院成立中国委员会，获得民主党的强力支持。

这回拜登政府正以防患未然的立场，规划麦卡锡潜在的访台行程。美国国防部与麦卡锡的办公室拒绝评论Punchbowl News的报道。Punchbowl News是由美国国会山资深记者与畅销作家等创立的在线新闻网站，总部设在华盛顿。

布林肯2月访华前夕 美中互列关切及红线

另据美国之音1月20日报道，在美国国务卿布林肯2月初访问北京前夕，美国和中国互相列出了双方的关切及红线。

美国国防部负责中国事务的副助理部长迈克尔·蔡斯（Michael Chase）1月17日与中共中央军委国际军事合作办公室副主任宋延超进行了两小时的会谈。中国对麦卡锡可能访问台湾表达关切；美国则警告中国不要在俄乌战争中向俄罗斯提供任何实质和安全援助。

不过，美国外交官和军方官员指出，众议院独立于拜登行政当局的运作，并告诫中国不要在台湾海峡附近做出过度反应，因为这可能导致“意外”的军事事故。

美国国务院一名高级官员说：“我们不能让我们的外交政策受制于中国可能会做或可能不会做的事情。”