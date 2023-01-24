明天接任新西兰总理 希普金斯：优先处理国内事务并访华

（惠灵顿综合电）新西兰教育部长希普金斯当选执政党工党党魁，星期三将接替去意已决的阿德恩出任总理。希普金斯说，他将着重处理国内事务，但也视访问中国为重要工作。

聚焦支持弱势家庭与企业

现年44岁的希普金斯（Chris Hipkins）这两天接受国内多家媒体访问时说，将在短时间内重新衡量各项政策优先顺序，并检视当前政策是否有调整的必要。

他说，政府将关注高通胀、高房价、社会治安恶化等民生问题，将把焦点放在支持中低收入家庭和扶持小型企业上。

在外交事务方面，希普金斯说，新西兰与中国的关系非常重要，访问中国将是他的一项重要工作，但他没有说明什么时候访华。

新西兰的出口中，中国占了超过25%。即将卸任的阿德恩不久前指出，在中国国家主席习近平领导下，中国近年来发生了巨大的变化，这些变化促使新西兰考虑，如何不过度依赖单一市场。

安全与防务方面，在以美国为首的五眼联盟中，阿德恩领导的新西兰被认为对中国不够警惕、态度过于温和。不过，中国去年与所罗门群岛签订安全协议后，新西兰在南太平洋安全和中国影响力日益增强的问题上变得更加强硬。

阿德恩1月19日突然宣布辞职，工党于22日举行党魁选举，希普金斯是唯一人选，获确认为新党魁。根据新西兰的政治体制，在议会获得多数席位的政党成为执政党，执政党党魁自动成为总理。

被誉为“解决问题能手”

希普金斯当天任命塞普洛尼（Carmel Sepuloni）为副总理，她是新西兰首名太平洋裔副总理。

希普金斯除了担任教育部长之外，还担任过卫生部长、冠病疫情事务部长、警察部长和公共服务部长等职务，享有“解决问题能手”的称号。

不过，分析指出，希普金斯前路艰难，新西兰经济预计会在下个季度陷入衰退。新西兰将在10月14日举行大选，目前工党民意支持度已经落后于反对党国家党。

希普金斯承认，他是在一个充满挑战的时期接受总理这份工作。他星期天在新闻发布会上说：“这是我一生中最高的荣誉与最大的责任”，并表示自己对未来的挑战充满了能量与热情。