札幌气温料降至零下12摄氏度 日本今天将遇10年来超低温

气象局预测，这次寒冷天气将在星期三达到顶峰，强烈的冬季型气压将持续到26日。除了北海道等北部地区，日本南部地区如冈山、高知以及熊本的气温都将剧降到零下5摄氏度。

日本发布本季最大寒流来袭，预计星期三（1月25日）从南到北各地区的气温将出现10年以来难得一见的超低温。北海道大城市札幌预测将出现零下12摄氏度的酷寒，连甚少下雪的九州和四国等南部地区也亮起了暴风雪预警，预测可能有20公分至40公分降雪量。

当局呼吁人们尽量避免在大雪天外出，以免发生打滑事故。当局星期二也因寒流的到来，取消了200多趟内陆航班。

气象局预测，这次寒冷天气将在星期三达到顶峰，强烈的冬季型气压将持续到26日。除了北海道等北部地区，日本南部地区如冈山、高知以及熊本的气温都将剧降到零下5摄氏度。

气象局也在东京城区发出低温预警，预计最低零下3摄氏度，而星期二晚则迎来今年冬天的第一场雪。

由于日本各地都将碰上10年一遇低温，日本当局星期二呼吁民众必须对可能发生的情况做好准备。

当局预测日本大多数地区将在1月24日至26日强降雪，呼吁民众这期间必须对车辆可能受困大雪保持警戒。当局已在星期二封锁高速公路，以策安全。

据《朝日新闻》报道，九州地区罕见出现积雪预报，星期二下午就开始下大雪，路面出现结冰，道路的能见度很差。福冈筑野市一县道的隧道内因结冰，已造成六辆汽车发生打滑连环车祸。为了避免学生雪天出门遭遇事故，九州一带的学校都决定在星期三停课。

日媒报道，一对香港男女23日下午1时许在北海道自驾游发生车祸，25岁任职银行业男司机一度昏迷，之后恢复意识，28岁女乘客受轻伤。事发时，两人租车自驾沿高速公路行驶，驶至一段隧道时，疑因路面结冰失控，越过对面线撞墙损毁。

另外，日本北部罕见的寒流来袭也让东京的城区居民深感不安。据报道，由于东京水道局预测城区将出现水管结冰，导致水管破裂等事故，首都圈民众都赶在寒流到来前，抢购防暖胶片为水管保暖。

2018年1月，东京一些乡野地区曾出现零下4摄氏度的大寒天，导致9000多条水管破裂。

强风暴雪袭击韩国 多趟客轮航班取消

另一方面，超强寒流挟强风暴雪袭击韩国全境，多地113艘客轮航线停航，济州机场233个出港航班和233个进港航班全部取消。

目前，韩国全境发布寒潮特别预警，气温将比往年低10至15摄氏度。预计25日下午起回暖，26日将恢复往年平均水平。受寒潮影响，内藏山、多岛海、无等山等六个国立公园的137条散步路被封，全罗北道、全罗南道和济州道等地的七处道路禁止通行。

此外，全罗道海岸一带发布大雪特别预警，预计当天忠清南道西海岸及北部内陆、全罗和济州地区将迎降雪天气。