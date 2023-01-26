称解决高通胀是首要任务 希普金斯就任新西兰总理 下周料重组内阁

（惠灵顿综合电）新西兰工党新党魁希普金斯星期三（1月25日）宣誓就任新西兰总理，他计划在下星期重组内阁，并说解决高通胀是首要任务。

上星期突然宣布辞去总理职务的阿德恩星期三到国会，与众多议员一一拥抱后，最后一次以总理身份离开。她接着到总督府，向总督基罗递交辞呈。希普金斯与副手塞普洛尼（Carmel Sepuloni）随后宣誓，分别就任总理与副总理。

希普金斯说，成为总理是他一生中最大的荣幸和责任，未来的挑战令他充满干劲和感到兴奋。

传希普金斯将兼任国家安全和情报部长

希普金斯当天召开首次内阁会议后告诉媒体：“新西兰人必定会在未来数周与数月内看到，缓解生活费压力是我们施政议程的中心，这是我们身为政府的第一要务。”

新西兰统计局数据显示，2022年新西兰消费者价格指数上涨7.2%，高通胀是当前新西兰民众最关注的内政问题。

希普金斯下周重组内阁，据悉他将兼任国家安全和情报部长。他说，政府会加速工作，但不会仓促行事，并承诺兑现本届政府已做出的承诺。

现年44岁的希普金斯曾任教育部长、卫生部长、冠病疫情应对部长、公共服务部长和警察部长等要职。希普金斯应对冠病疫情的表现让他为新西兰人所熟知，政治评论员形容他“明智、讨人喜欢、坚强和能干”。

不过，在政府支持率下跌、经济情况恶化与反对党声势上涨的情况下，希普金斯将在今年10月大选中面对一场苦战。

去年11月的民调结果显示，执政工党支持率已从年初的40%跌至33%，反对党国家党的支持率则上升至40.7%。即使加上支持率为9%的传统联盟伙伴绿党，工党也无法获得超过半数选民支持。

阿德恩本月19日以个人精力原因宣布辞职，比完整任期提前九个月卸任。她于2017年当选总理，2020年赢得第二个任期。

国防情报专家：卸任后阿德恩仍面临安全威胁

阿德恩在任内带领新西兰应对多场天灾、恐怖袭击与冠病疫情，并提升了新西兰的国际形象。希普金斯说，他会建立起自己的人脉关系，预料20多年的老友阿德恩会帮他“说好话”。

阿德恩将继续担任议员，并计划和多年的伴侣盖福德（Clarke Gayford）结婚。她表示，期待能送4岁的女儿上学。

不过，阿德恩任内经常受到网络霸凌，卸任后仍可能面临安全威胁。新西兰前情报人员、国防政策分析师布查南指出，阿德恩比新西兰任何一位前总理更需要保护。

他告诉彭博社：“阿德恩遭受的恐吓不会因为卸任而消失，一些人是有可能对她采取暴力行动的。”