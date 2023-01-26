日本暴雪酿灾 九州熊本气温降至历来新低

日本星期三（1月25日）遭遇今冬最强冷空气，穿着大棉袄走在街上一样感到寒气刺骨。东京中心地区、大阪和名古屋等城区清晨气温都降至接近零下3摄氏度，甚少下雪的九州熊本县竟达零下9摄氏度，为当地气温观测史上录得的最低气温。

据日本放送协会NHK报道，日本从北到南大部分地区，从星期二起就连绵不断下雪，京都市、津市、广岛市和鹿儿岛市等平地都出现大范围积雪景象。由于各地出现急速积雪情况，这不寻常的事态让当局有些失措，没能做好高速公路封锁工作。

本州南边的三重县北部地区，星期三上午7时发出大雪预警，但经过该县的新名神高速公路部分路段在那之前就已积雪，有数十辆大型货车天没亮就上路，结果都在高速公路上被积雪困住。由于积雪厚、面积大，除雪车无法开到现场，数十名货车司机在冰天雪地里动弹不得。

一名司机入夜后通过手机向媒体申诉：“在车上等了10多个小时，我担心燃油消耗殆尽，只敢在冷到实在受不了的时候才开引擎取暖……”

当地消防局接到一些受困司机的求救电话后派车前去解救，不过，由于大积雪，车道难通，无法快速赶达现场。一些司机通过推特说：“没想到要等这么久，晚上气温就要骤降，我们都没有备好足够粮食，真不知道还能不能撑下去？”

当局统计，在截至23日各地通报的雪灾中，已有九人死亡，48人受伤。日本内阁副秘书长矶崎仁彦星期三发表的数据显示，单在星期三这一天又增加五名死者，他们分别是大分县、新潟县和冈山县民众。

横跨日本的这场暴风雪给日本民众生活造成巨大影响。各铁路公司也停运，严重影响员工上班和学生上学。从24日晚间开始，滋贺县和京都府JR的普通铁路有多辆列车抛锚，许多乘客在车上过夜，也有人出现身体不适。25日早晨，京都车站内出现疲惫不堪的人群，可能是在列车上过夜的乘客。

日本的全日空和日本航空两家公司已经取消300多趟航班，有至少1万5000乘客受影响。

日本大寒天里打滑事故不少，不仅仅是在公路上发生，也出现在机场的跑道上。

位于千叶县的成田国际机场星期三没下雪但跑道路面已结冰，一架从香港飞来的全日空货运机降落时，在货运区的停机坪上撞上卸货小车。全日空称，所幸未造成任何人员和货物损伤。