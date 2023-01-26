西方坦克能否改变俄乌战场形势

德国和美国经过多日协商，星期三（1月25日）同日宣布将为乌克兰提供主战坦克。德国将为乌克兰提供豹2型坦克，同时向伙伴国发放相关的转让许可证，方便它们将库存的豹2坦克迅速运往乌克兰。美国则宣布向乌克兰提供M1艾布拉姆斯坦克，一改之前的反对立场。

这两款美德坦克有何特点？乌克兰军方为何一直向西方索要坦克？西方坦克加入战局，能否改变俄乌战场上的游戏规则？

哪些国家将为基辅提供坦克？

截至1月25日，美国、德国、英国、波兰、葡萄牙、挪威、西班牙、芬兰、荷兰、法国和丹麦等11个国家，已承诺或表态将为乌克兰提供主战坦克。

其中，美国是最大的捐赠者。美国总统拜登1月25日在白宫宣布，美国将为乌克兰提供31辆“M1艾布拉姆斯”（M1 Abrams）主战坦克。这批价值4亿美元（约5.25亿新元）的军事援助将以军事采购的形式完成，而不是直接从美国防部库存中分拨。

英国、德国和波兰则各自承诺提供14辆坦克。英国在1月14日发表的声明中指出，14辆挑战者2型（Challenger 2）坦克预计几周内能陆续交付给乌克兰。德国防长皮斯托留斯（Boris Pistorius）指出，德国的豹2型（Leopard 2）坦克需要三到四个月才能运抵乌克兰。波兰也准备为乌克兰提供自己的豹2型坦克。

其他准备为乌克兰提供豹2坦克的国家包括葡萄牙（四辆）、挪威（八辆）、西班牙（数量不详）、芬兰（数量不详）和荷兰（数量不详）。

法国也正考虑向乌克兰提供数量不详的法制勒克莱尔主战坦克（Leclerc tank）。

丹麦则说，若获得瑞士政府批准，可能向乌克兰提供20辆瑞士制造的食人鱼（Piranha）装甲车。相关程序在搁置数月后已在上周末取得进展。

这意味西方国家已原则上同意向乌克兰提供至少105辆主战坦克和装甲车。

西方坦克战力如何？

豹2型坦克被视为世界上最好的主战坦克之一，可以准确地向3000米外的目标开火。（法新社）

豹2型坦克是德国的第三代主战坦克，由德国军工企业克劳斯—玛菲·威格曼（Krauss-Maffei Wegmann，简称KMW）制造，1979年投役，被视为世界上最好的主战坦克之一。

KMW网站显示，全球目前有至少18个国家部署了这款坦克。它使用相对更经济的柴油发动机运行，能以70公里的最高时速奔驰约450公里，也比一些其他同类型坦克更容易操作。它配有夜视设备和稳定的120毫米滑膛炮，可以准确地向3000米外的目标开火。

KMW指出，公司已售出超过3500辆豹2坦克，而北约国家现役的豹2坦克也超过2000辆。这意味多国可各自供应这款坦克给乌军，乌军也更容易对坦克进行维护和培训驾驶人员。

M1型艾布拉姆斯坦克则于1986年开始服役，是美国陆军的主战坦克，也是当今世上防护性最好的坦克之一。

它能够逼近敌军坦克和阵地，用大炮和机关枪摧毁目标再快速撤离。坦克坚韧的外壳能为车身和车内的四名坦克手提供绝佳防护，让军人免受轻武器射击、炮弹碎片等伤害。

美国的M1型艾布拉姆斯坦克实战经验丰富，在海湾战争、伊拉克和阿富汗战争的表现均获得好评。（路透社）

根据美国政府问责局（Government Accountability Office）1992年的一份报告，艾布拉姆斯坦克首次在海湾战争中亮相时，在杀伤力、面对敌人炮火时的韧性及速度等三项指标方面表现优秀，受到指挥官、坦克手和维修人员的广泛好评。

2003年的伊拉克战争期间，这款坦克也协助美军制服伊拉克军队，并为费卢杰市（Fallujah）等城市的突袭和军事行动提供支持。

这款坦克也曾在阿富汗服役。根据陆军杂志《军事评论》（Military Review）的一篇文章，美国海军陆战队的一个装甲连2011年在阿富汗部署了这款坦克。尽管坦克在服役期间遭受了19次的简易爆炸装置（Improvised Explosive Devices）袭击，只有一名士兵在这些袭击中受伤。

基辅为何要这些坦克？它们能发挥多大作用？

到目前为止，俄乌双方都在用苏联时代的坦克交战，乌克兰希望西方坦克的介入能让乌军的作战实力向前迈进一大步，让他们在战场上取得优势。

西方的坦克将帮助乌克兰抵消俄罗斯在炮兵火力上的优势，这个优势曾在去年夏天助俄军夺取乌克兰东部卢甘斯克省的两个城市。随着俄乌战争进入第二个年头，乌克兰希望收复失地，并预计俄罗斯将在春季发动新一轮攻势。届时，这些坦克不论用于攻防，都将具有特殊价值。

不过，乌克兰虽如愿以偿获得西方坦克，这些坦克在俄乌战场上究竟能发挥多大作用，依然是未知数。

乌克兰军方官员多次指出，他们需要至少300辆西方坦克才能影响战局。根据防务咨询机构简氏（Janes）1月25日发表的一个分析，这个数量的坦克对一个国家来说“是很庞大的”。

欧洲军队拥有至少2000辆豹2型坦克，以及数百辆其他类型的主战坦克；俄罗斯则还有数千辆可以调动的坦克。

康奈尔大学专门从事战场分析的军事历史学家西尔比（David Silbey）认为，俄乌战争已沦为一场快速消耗战，西方不可能和俄军在军备数字上进行竞逐。

不过，他也说，若西方能够为乌克兰提供500到1000辆坦克，“这将能够对乌克兰人和这场战争起到巨大的作用”。

有学者也指出，西方坦克在俄乌战场上能发挥的有效性，很大程度上会取决于乌军联合兵种作战的能力。

英国智库国际战略研究所高级研究员加迪（Franz-Stefan Gady）在《金融时报》发表评论指出，这好比一个致命的石头剪刀布游戏——每个平台和武器系统的优势和弱点都是互补互克的。

他以豹2型坦克为例指出，在理想的情况下，它应该与装甲步兵战车、自行火炮、防空系统和电子战一起部署，但“这只能通过大量训练、改变战术理论和源源不断地输送西方武器弹药来实现”。

美国目前在德国的军事基地为乌克兰军人提供这类联合兵种作战训练，传授乌克兰部队如何在战斗中更好地协调连级和营级规模的军队。

但加迪认为，美国承诺为乌军提供的M1艾布拉姆斯坦克将增添乌军行动的复杂性，因为这些坦克与豹2坦克有不同的性能与后勤要求。

西方坦克何时能投入俄乌战场？

一些分析预测指出，西方坦克可能要在几个月后才能随乌军上前线。

以艾布拉姆斯坦克为例，基于这款坦克在培训、转运、使用和维护方面的复杂性，美国官员向媒体透露，这款坦克距离投入俄乌战场还有“一段时间”。由于乌军须要接受培训，学习如何操作和维护这款坦克，并在过程中建立供应链，确保坦克能够在前线获得所需燃料、零件和其他方面的援助，这些都是相当耗时的过程。

挑战者2型坦克和豹2型坦克则可能较早投入俄乌战场。乌克兰驻英国大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）1月20日称，一些乌克兰士兵将在近日抵达英国的训练营，开始挑战者2型坦克的相关培训。

英国智库国际战略研究所的一份研究报告也指出，乌军士兵或许只要三到四周，就能基本掌握豹2型坦克的操作方法。由于获选操作西方坦克的乌军都已熟悉苏联时代坦克，所以他们学习操作由柴油发动、比艾布拉姆斯坦克更容易操作的豹2型坦克应该更快上手。

图为2017年2月14日，美军士兵在罗马尼亚东部康斯坦察县的米哈伊尔·科加尔尼西亚努（Mihail Kogalniceanu ）军事基地，从铁路专用运输车上卸载M1型艾布拉姆斯坦克。（法新社）

如何把这些坦克运到前线，也是乌克兰当局需要克服的一大难题。

向乌克兰运送西方武器装备的过程是这场战争中守得最严实的秘密之一。由于担心俄罗斯会对公路、铁路或物资集结地发动攻击，一些前官员和专家以“隐形车队”来描述西方向乌克兰转运武器的过程，意即通过伪装或黑夜掩护等方法来躲避袭击。据前西方军事官员和专家描述，这些运输路线是几段拼凑起来的，主要始于波兰、斯洛伐克和德国的枢纽。

大部分武器一般会通过铁路，或足以承受巨大重量的平板卡车运输。专家指出，铁路通常是运输装甲最快、最安全的方式，因为平板卡车车队的长龙很可能引起俄罗斯的注意。

鉴于风险巨大，西方国家一般会要求乌克兰军队亲自从北约境内护送和转运武器，而非由西方军队或承包商负责。