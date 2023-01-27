研究：辉瑞和莫德纳新版追加剂 有助预防XBB亚型变异毒株

（华盛顿综合电）美国疾病控制与预防中心（CDC）说，研究显示，辉瑞和莫德纳的更新版冠病疫苗追加剂有助于预防新的XBB亚型变异毒株的有症状感染，证实新版疫苗对于快速传播的变种毒株也有效。

美国去年秋天推出的更新版追加剂主要是针对BA.4和BA.5奥密克戎变种毒株。这些毒株如今已不是在美国传播的主流，而是源自奥密克戎BA.2病毒的XBB亚型变种毒株。

美国CDC冠病疫情应对主管杰克逊星期三（1月26日）说，由于实验室研究显示，与之前的变种毒株比较，疫苗对XBB的抵抗力比较低，这引发人们质疑疫苗对这些不断变异的毒株是否有效。

为了了解针对BA.4和BA.5而研发的新版疫苗是否也能有效对抗其他变种毒株，研究员对去年12月1日至今年1月13日、即XBB和XBB1.5毒株活跃时期的冠病病例进行了分析。结果显示，接种过两剂至四剂原始冠病疫苗的人如果再接种新疫苗，约半数免于感染。

杰克逊说：“与其他的BA.5系列变种毒株比较，我们没看到疫苗在预防XBB和XBB.1.5的有症状感染方面效力有所下降。”

研究显示，新版疫苗对防止感染BA.5和XBB/XBB.1.5同样有效。在18岁至49岁群体中，它预防感染BA.5的有效性为52%，预防XBB/XBB.1.5的有效性是48%。在65岁及以上群体中，它预防BA.5的有效性降到37%，对XBB/XBB.1.5的有效性降至43%。

美国仅15.3%人口打冠病疫苗追加剂

此外，杰克逊说，根据当局当天将发布的另一份数据，与接种新版疫苗的人相比，接种过冠病疫苗但未接种新版追加剂者的死亡风险高至少两倍。至于从未接种冠病疫苗的人，相比之下死于冠病的风险高达近13倍。

研究报告主笔林克－盖勒斯说，整体而言，更新版疫苗可把有症状感染风险降低约一半，但个人的具体受益程度会因各自风险因素而异。

美国至今只有15.3%的人口接种了冠病疫苗追加剂。CDC指出，这项研究结果说明，美国人应及时接种最新的追加剂。