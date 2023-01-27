蓬佩奥回忆录爆料： 金正恩称美军驻守韩国 可使朝鲜免受中国威胁

美国前国务卿蓬佩奥在最近出版的回忆录中透露，他在2018年3月前往平壤访问时，朝鲜领导人金正恩私底下告诉他：“朝鲜需要驻韩美军保护，以免受中国威胁。”

蓬佩奥在《永不退缩，为我爱的美国而战》的回忆录中，透露他以中央情报局局长及美国总统特朗普特使的身份秘访朝鲜，为美朝首脑会面铺路。

蓬佩奥说，有必要让金正恩放心，即使朝鲜放弃核武器，也不会受到中国的威胁。于是，他向金正恩说：“中国共产党常对美国说，美军撤出韩国，金正恩会很高兴。”

对此金正恩激动地拍着桌子说：“中国人是说谎精！ ”

他说他 “需要在韩国的美国人保护他免受中共侵害；而中共要的是美国人离开，这样他们就能像对待西藏和新疆一样，对待这个半岛。”

蓬佩奥根据此对话内容认为，即使美军在朝鲜半岛追加部署导弹或地面部队，朝鲜也不会在意。

他透露，有必要说服金正恩，即使弃核，朝鲜政权仍可维持，而不是向伊拉克萨达姆和利比亚卡扎菲那样。只要达成（无核化）协议，将邀请金正恩到迈阿密海滩品尝世界上最好的古巴雪茄。对此，金正恩表示，他与卡斯特罗家族有着紧密关系。

书中介绍，金正恩在会谈中每隔45分钟就起身说要去接“重要电话”，但他其实是去吸烟。蓬佩奥还评价，朝鲜劳动党副委员长金英哲是他见过最讨厌的人之一。

蓬佩奥还说：“2018年6月在新加坡举行的特金会上，我很快就发现金正恩穿着增高鞋与特朗普合影。”

对于特朗普给金正恩取名为“小火箭人”，金正恩说:“‘火箭人’可以，但‘小’就不好。”

此外，2019年2月，在河内举行的第二场美朝首脑会谈上，蓬佩奥表示，只要朝鲜可验证地拆除宁边核设施，美国将允许让韩国做几个小规模的投资。

但会上，金正恩要求“解除所有制裁”。此要求遭到特朗普的拒绝后，金正恩用严厉辱骂的表情盯着金英哲。