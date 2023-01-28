冠病防疫下调至流感级别 日本5月无须戴口罩确诊不隔离

日本首相岸田文雄决定在春季黄金周后的5月8日，将冠病的传染病等级下调至与一般季节流感同级。据NHK报道，岸田原本要在今年3月下调冠病等级，听取了专家意见后延迟到5月，目的是要有更长的“过渡期”。

日本政府宣布，在5月调降冠病的传染病等级，进一步放宽防疫措施，包括不再要求室内戴口罩和确诊后无须隔离，让人们生活逐渐恢复常态。

日本首相岸田文雄星期五（1月27日）在通过电视直播的冠病对策总部会议上说，决定在春季黄金周后的5月8日，将冠病的传染病等级下调至与一般季节流感同级。

在这个卫生部长和政府冠病专家出席的会议上，岸田强调：“我们会继续推进与冠病共存，让住家、学校、工作场所、邻里和各方各面的生活，逐渐回归常态。”

日本的《传染病法》将传染病按严重性分为五个等级，给予不同程度的管控。2020年春季，日本暴发第一波冠病疫情后，冠病即列入第二级，与结核和沙斯同级。这个等级意味着须严格应对，例如传令确诊者接受隔离和住院。

去年10月，日本在疫情减缓而放宽边境措施后，岸田政府开始探讨下调冠病级别至第五级，即与流感同级。

《东洋经济》的评论分析认为，岸田政府决定下调冠病等级是为了加速推动经济活动。匿名政府官员说，政界和财界普遍期待这个决策。

据NHK报道，岸田原本要在今年3月下调冠病等级，听取了专家意见后延迟到5月，目的是要有更长的“过渡期”。岸田承诺，在过渡期间，不会取消对于治疗和疫苗接种的公共支出。

日本2021年为防抗冠病制定了三年共94万亿日元（9513亿新元）的预算。据报道，政府疫情专家要求当局将冠病降级后，继续保留这方面的医疗资助。

岸田在会上说：“在过渡到第五级后，会确保民众继续获得适当的治疗辅助。至于冠病疫苗，也会按疫情状况提供免费接种。”

日媒报道，按当局拟定的计划，门诊和住院的部分费用将暂时还是由公费负担，未来则根据疫情调整。

超过六成民众认为 有必要保留室内戴口罩

东京的七天平均确诊病例数已从上周的9771起降至本周的5993起。

虽然政府将不再要求人们在室内戴口罩，但日本民众素来有自发戴口罩的习惯，很多人不赞同室内不戴口罩。

富士电视台FNN当天发布的民意调查显示，64.4%的受访者认为有必要保留室内戴口罩，认为没必要的有31.9%。

当地舆论说，岸田本月刚出访欧洲和美国，他对“摘下口罩”表态或许预示他还有要向欧美看齐的决定。此外，他选择5月8日下调冠病级别，可能是七国集团（G7）峰会5月20日将在广岛举行，放宽管控是为了方便各种外交活动。

不过，冠病等级下调后，一些大型活动的人数限制仍会保留。例如，观众可放声欢呼的演唱会最多只允许一半的入座率。目前，未打疫苗者要进入这些场地须出示临时检测呈阴证明。据报道，当局也在探讨是否要解除这项规定。