准备最快下月发动新攻势 普京决心与为乌提供军备欧美国家抗争

熟悉克里姆林宫事务的官员与知情者透露，普京政府欲证明，过去几个月遭受连串挫败的俄军能够重新夺回主动权，施压乌克兰和支持基辅政府的美欧国家与俄罗斯达至某种形式的休战协议，以便俄军可继续占有它攻占的领土。

（莫斯科综合电）打了近一年的俄乌战争恐怕还会拖上好几年，俄罗斯总统普京不但准备对乌克兰发动新攻势，也下定决心要与为乌克兰提供军备的欧美国家抗争到底。

熟悉克里姆林宫事务的官员与知情者透露，普京政府欲证明，过去几个月遭受连串挫败的俄军能够重新夺回主动权，施压乌克兰和支持基辅政府的美欧国家与俄罗斯达至某种形式的休战协议，以便俄军可继续占有它攻占的领土。

这些不愿具名的官员告诉彭博社，在乌克兰战争中遭遇重大挫折后，普京政府不得不改变策略与目标，仗着俄军人数比乌克兰多，即便俄军蒙受重大伤亡，也一定要打赢这场战争。

俄罗斯政治分析员斯塔诺瓦亚说：“普京虽对目前情势感到不满，但没打算放弃目标。这只意味着这场战争将耗时更长、更血腥，导致更多人遭殃。”

美国和欧盟估计，至今已有成千上万名俄乌士兵在战斗中丧命，比第二次世界大战后任何一场战争的死亡人数都高。

克里姆林宫政治顾问马尔科夫也说：“这已经演变成一场持久战，俄罗斯既没有足够兵力，也没有足够武器。我们必须阻止乌克兰进行反攻，同时挫败西方国家试图以军事优势把我们打败。”

俄春季或再动员新兵

知情官员透露，俄罗斯最快会在2月或3月向乌克兰发动新攻势，并可能在今年春季再次动员新兵，以绝对兵力优势打败乌克兰。

乌克兰此前警告，俄罗斯可能会在美欧承诺提供的主战坦克送抵前就进攻。

俄罗斯国际事务理事会主任科尔图诺夫也认为，这场战争还会继续打下去。“除非有什么改变，这将是一场消耗战，就如第一次世界大战那样拖上很久，因为双方都认为时间站在他们这边。普京很肯定西方国家或乌克兰将撑不下去。”

科尔图诺夫还说，如果美国总统拜登在2024年的总统选举中无法连任，美国政府将可“更灵活”处理俄乌战争问题。美国正寻求通过孤立普京政府与扼杀俄罗斯经济，来阻碍俄军在乌克兰的军事行动。

美国参谋长联席会议主席米利日前警告，要在今年内把所有俄军赶出乌克兰领土将会“非常艰难”，他希望这场战争最终能以和谈收场。