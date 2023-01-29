耶路撒冷两枪击案 至少七死10伤

（耶路撒冷综合电）耶路撒冷接连两天发生枪击案，造成至少七人死亡、10人受伤。

最新一起枪击案于星期六（1月28日）发生，地点在耶路撒冷旧城外的西尔万（Silwan）社区，造成两人受伤。以色列警方发言人称，这起枪击事件是“恐怖袭击”。

以色列急救人员说，伤者伤势严重。警方则透露，袭击者已“被制服”，但未说明嫌犯是否死亡或受伤。

不到24小时前，东耶路撒冷那弗雅科夫（Neve Yaakov）一座犹太会堂附近也发生抢击案。据以色列警方声明，枪手星期五（1月27日）晚上8时15分（新加坡时间28日凌晨2时15分）左右在犹太会堂外开火。电视画面显示，几名受害者躺在犹太会堂外的路上由急救人员施救。

星期五的袭击事件导致七人死亡，三人受伤。耶路撒冷地区警方负责人多龙·图尔格曼受访时指这是“近年来最严重的袭击之一”。

枪手行凶后试图驾车逃离现场，被追捕的警察打死。警方说，枪手是来自东耶路撒冷舒阿法特社区的21岁青年阿尔卡姆·海瑞。警方已逮捕了42人问话，当中包括枪手的亲属和熟人。

巴勒斯坦和以色列地区的冲突近期升温。26日上午，以军在约旦河西岸北部城市杰宁与巴勒斯坦人发生冲突，造成至少九名巴勒斯坦人死亡。27日凌晨，数枚火箭弹从加沙地带向以色列发射，以军则采取报复行动，出动战机轰炸巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙的军事目标。

欧盟对耶路撒冷发生的袭击事件表示谴责，但也敦促以色列避免使用致命武力。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期六（1月28日）说：“欧盟完全明白以色列的合理安全关切，最近的恐怖袭击就证明了这一点。但必须强调，只有在为了保护生命而绝对无法避免的情况下，才能动用致命武力作为最后手段。”