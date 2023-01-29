美公开警员打死黑人男子视频 引发多城市民众示威

（孟菲斯综合电）美国田纳西州孟菲斯市警方公开五名非裔警员将29岁黑人男子尼科尔斯殴打致死的视频。美国总统拜登在看了视频后表示“愤怒和深切痛心”，并呼吁示威者不要诉诸暴力。

孟菲斯市警方星期五（1月27日）公开四段1月7日的视频，包括警察随身摄像机、警车行车记录器和电线杆上闭路电视的画面。

画面显示，尼科尔斯在没有反抗的情况下被暴打。警察是以“鲁莽驾驶”为由拦下尼科尔斯（Tyre Nichols），而其中一段视频中所见，警察把他拖下车时，尼科尔斯大喊：“我什么都没做……只是想回家。”警察命令他趴在地上，然后用胡椒喷雾喷他的脸。

尼科尔斯挣脱后试图逃走，而追赶他的警察至少有一人向他发射电击枪。其他镜头则显示，两名警察制服尼科尔斯后，另外三人对他拳打脚踢，还用看似警棍的物件打他。

事发地点离尼科尔斯的住所约80公尺。他被殴打时反复高呼母亲。

尼科尔斯于1月10日逝世。五名施暴者于1月20日革职，并于26日被控二级谋杀罪、严重伤害罪、严重绑架罪、官员行为不当和欺压罪等。

尼科尔斯的母亲罗沃恩威尔斯（RowVaughn Wells）在新闻发布会上向那些施暴者喊道：“你们的作为，让自己的家人蒙羞。”

拜登看了视频后发表声明说，政府一定会为尼科尔斯的家人进行迅速、全面和透明的调查。他也呼吁抗议者和平地示威。

由于担心视频公开后会发生暴力冲突，当地学校星期五提前关闭，星期六上午的活动也都取消。这起事件已在当地和多个城市引发抗议活动，示威者一边游行一边高喊“没有正义就没有安宁”的口号。纽约市有三人因破坏警车被逮捕，其他城市的示威则大致和平举行。