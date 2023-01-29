乌克兰称多国承诺 提供321辆主战坦克

（巴黎综合电）多国承诺向乌克兰提供的主战坦克已达321辆。乌克兰官员强调，乌克兰须尽快获得这些装备，并再次促请西方国家提供战斗机。

乌克兰驻法国大使奥梅尔琴科星期五（1月27日）接受法国电视台BFM访问时，没有进一步说明个别国家会向乌克兰提供多少辆坦克，但强调乌克兰须尽快获得援助。

以德国和美国为首的多个西方国家，星期四宣布为乌克兰提供坦克，其中包括德国的豹2型坦克和美国的M1艾布拉姆斯主战坦克。

除了坦克，乌克兰也一再促请西方国家提供长程导弹和战斗机。

乌克兰空军发言人伊纳特在星期五的新闻发布会上说，多用途的F-16战斗机是最佳选择。他指乌克兰现有的战机老旧，用的是四款苏联时代的飞机。

不过伊纳特也指出，乌克兰飞行员需要约六个月的训练，才可能用F-16战斗机作战。他说：“乌克兰飞行员认为驾驶F-16不成问题，他们可能在几个星期内就学会，但要驾驶这些战机作战、操作各种武器是截然不同的。”

此外，乌克兰也计划成立一支无人机突击队，以应对俄罗斯的无人机袭击。

俄罗斯此前对乌克兰的能源基础设施进行三个月的导弹和无人机袭击，破坏了乌克兰约40％的能源系统。

德新任防长排除提供战斗机可能性

但德国新任防长皮斯托里奥斯已排除向乌克兰提供战斗机的可能性。

他在德国《南德意志报》星期五刊登的访问中说：“战斗机的结构要比主战坦克复杂得多，它们拥有完全不同的射程和火力。”

皮斯托里奥斯也说，在为乌克兰提供豹2坦克后，德国也须补充武器库存，现有的1000亿欧元（约1428亿新元）特别国防基金已不足以满足需求。

乌东与东北部地区面对俄军更猛烈炮轰

在西方盟友承诺提供坦克后，乌克兰东部和东北部地区面对俄军更猛烈的炮轰。俄罗斯此前警告，西方国家决定向乌克兰提供现代坦克，意味着他们加入成为俄乌冲突的一方。

预计俄乌双方都会在今年春天发动新的攻势，但美国政府建议乌克兰等到最新一批武器运抵，并确保乌军获得相关培训后才投入战役。这预计需要好几个月的时间。

乌克兰总统泽连斯基在星期五的夜间视频讲话中说，前线的局势仍然非常严峻，尤其是乌东顿巴斯地区。他指俄军不单是轰炸乌克兰的军事阵地，周边城镇和村庄也被摧毁。

乌克兰陆军第68旅的发言人则说，俄军过去24小时不间断轰炸，有多座建筑物和学校被炸毁。