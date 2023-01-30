长远任务包括保护太平洋岛屿 美国海军陆战队关岛新基地启用

（华盛顿／北京综合讯）美国在重新部署军力对抗中国之际，美国海军陆战队星期四（1月26日）在关岛为布拉兹营海军陆战队基地（Camp Blaz）举行启用仪式，这是自1952年以来建立的第一个新海军陆战队基地。

据《华尔街日报》、美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，美国海军陆战队在一份新闻稿说，“美国国防部2022年国防战略”的两个最优先事项，包括“保卫国土，同步应对中国构成日益增长的多方面威胁”和“阻止针对美国、盟国和伙伴的战略攻击”，而关岛新基地将成为实现该战略的一个战略中心。

关岛新基地是在美国前总统奥巴马时代，根据美国与日本签署的一项协议而建立。基地建设目前仍在进行中，最终将能容纳5000名海军陆战队员。目前，驻扎在新基地的部队不到100人，其余大部分预计于2024年12月抵达。

关岛新基地与日本和台湾距离相近。随着美国对中国大陆军事力量及其对台湾威胁的担忧加剧，新基地的短期任务是发挥威慑作用，探查该地区面对的威胁。长远而言，该基地将成为关岛和整个北马里亚纳群岛海军陆战队的训练中心，在发生入侵时保护太平洋岛屿，包括重要的海上航道。

华盛顿认为中国对美国的安全威胁日益加剧。美国空军机动司令部司令米尼汉日前向属下军官发出的内部通告预测，美国可能在2025年与中国开战。

美军臆测“开战时间” 中国专家：出于好战基因

据《环球时报》报道，北京外国语大学国际关系学院国际问题专家卓华星期六（1月28日）受访时认为，美国军方有不少人臆测中美“开战时间”，是因为好战早已是美军的基因。

卓华说，从美军的国防指挥体制和米尼汉的身份来看，他对所谓“与中国开战时间”的判断，并不能代表美军或者美国政府的官方立场。

不过，卓华指米尼汉在美国印太司令部任职多年，该份内部通告又是在工作层面为所属部队战备训练进行动员，说明美军军令系统确实在以中国为假想敌进行战备。

卓华分析，近几年美国军方有不少人臆测所谓“开战时间”，一方面因为在美国历史发展中，好战早已成为美军的基因，刻在从一线部队到军方高层历代美国军人的骨子里。另一方面，美军各军兵种、各战区之间存在资源竞争，渲染威胁是争取资源倾斜的方法。