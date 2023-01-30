称来届大选为解救美国最后机会 特朗普启动2024年总统竞选活动

美国前总统特朗普指出，他现在比以往任何时候都更愤怒，也更有决心赢得总统选举。他也说：“我们需要一个准备好对付浪费国家力量的领导人，需要一个能在第一天就开始行动的总统。”

（哥伦比亚综合电）美国前总统特朗普正式启动2024年总统选举竞选活动，并称来届总统大选是解救美国和摆脱腐败政治体制的最后机会。

他星期六（1月28日）先后在两个率先举行总统初选的州属，即新罕布什尔和南卡罗来纳州启动第三次竞逐白宫之路。这两州向来被视为潜在的“造王者”，受到潜在候选人和媒体高度关注。

特朗普在新罕布什尔州塞勒姆（Salem）举行的共和党年会上指出，他现在比以往任何时候都更愤怒，也更有决心赢得总统选举。

他之后在南卡罗来纳州首府哥伦比亚的活动上说：“我们需要一个准备好对付浪费国家力量的领导人，需要一个能在第一天就开始行动的总统。”

这是特朗普去年11月宣布参加2024年总统选举后的首个公开行程，不过，一些媒体指他的演说了无新意。

扬言可在就任总统后 24小时内结束俄乌战争

特朗普在这两州活动上发表的讲话主要批评拜登政府处理俄乌战争的手法、美国从阿富汗撤军、美墨边境移民，以及打击罪案政策等。

他狠批总统拜登软弱无能，把美国带到第三次世界大战的边缘，并扬言他可以在就任总统后的24小时内结束俄乌战争。他形容俄乌战争太可怕，乌克兰的城市已被摧毁。他说，如果他是总统，发生战争的可能性是零。

他还抨击美墨边境的非法移民，指其他国家故意将罪犯和患有精神疾病的人送到美国。

他说，让美国再次伟大的工作仍未完成，要继续进行，如果他再次入主白宫，将要求中国企业出售所有可能危及美国国家安全的业务，又指有中企正在美国重要的军事基地附近购买土地。

特朗普坚信，自己在来届选举中有“获胜的动力”。不过，和过去特朗普的集会都能吸引数以千计支持者的情形相比，这次显然“安静”许多。在哥伦比亚的活动上，出席人数只有大约200人。

特朗普曾是共和党的政治重心，但在面对一连串争议和丑闻后，他现在是否还具备击败拜登的能力是其他共和党人越来越关注的问题。

目前有许多共和党人也在考虑是否参选，当中包括被视为特朗普最大威胁的佛罗里达州州长德桑蒂斯。

南卡罗来纳州政策委员会对潜在共和党选民进行的最新调查显示，只有37％的人认为共和党应再次提名特朗普竞选总统，另有54％的人认为，特朗普不参选“这个国家会更好”。

美国政治战略家戈弗雷指出，正因为可能参加共和党党内提名的人很多，许多共和党人暂时还未决定是否支持特朗普。

政治分析员罗伯特科林斯说，特朗普总是声称自己可以轻松解决目前存在的一切问题，可是过往纪录显示，他在任期间根本无法解决这些问题。

他认为，特朗普的主张不会影响外交政策或总统拜登和美国的国际形象，并说民调数据显示世界其他地区对特朗普的负面看法。